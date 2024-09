W naturalnym środowisku skrzydłokwiat jest osłonięty od ostrych promieni słonecznych, ale ma dostęp do jasnego światła. Dlatego najczęstszym powodem braku kwiatów jest za ciemne stanowisko. Co jeszcze?

Skrzydłokwiat ma swoje wymagania. Spełnij je, a zakwitnie kilka razy w roku. Zasady pielęgnacji skrzydłokwiatu

Podstawą dbania o tę roślinę jest zapewnienie jej dobrej gleby i drenażu w doniczce. Skrzydłokwiat lepiej zniesie suszę niż nadmiar wody. Najlepszym momentem na podlewanie jest czas, w którym zauważymy, że ziemia jest wyraźnie sucha, a liście delikatnie się obniżają. Kiedy gleba jest stale wilgotna, dochodzi do gnicia systemu korzeniowego, co objawia się żółknięciem i brązowieniem liści. Kolejnym ważnym aspektem w pielęgnacji skrzydłokwiatu jest także odpowiednie stanowisko i odkurzanie. Doniczka powinna stać w dobrze oświetlonym miejscu, ale nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Trzeba także pamiętać, aby czyść liście, aby usunąć kurz, który mógłby uniemożliwić prawidłową fotosyntezę. Najczęściej skrzydłokwiat nie kwitnie z powodu zbyt ciemnego stanowiska. Nie wolno także ustawiać go na nasłonecznionym parapecie. Ostre światło jest szkodliwe dla rośliny. Kolejnym powodem, przez który skrzydłokwiat nie kwitnie, może być złe nawożenie. Zamiast stosować bogatą w azot odżywkę do roślin zielonych lepiej zasilić kwiat preparatem do roślin kwitnących. Kolejną przyczyną braku kwiatów jest podlewanie twardą wodą.

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Jeśli spełniamy wszystkie podstawowe zasady pielęgnacji rośliny, a skrzydłokwiat mimo to nie kwitnie, musimy sięgnąć po odżywkę. Tutaj przydadzą się np. fusy kawy, które zawierają azot, potas, fosfor oraz niewielkie ilości wapnia, magnezu, żelaza i cynku, a więc składników cennych dla wzrostu rośliny. Dzięki takiej odżywce wzbogacamy glebę i lekko ją zakwaszamy. Skrzydłokwiat staje się bujnie zielony i zdrowo kwitnie. Żeby przygotować domową odżywkę do kwiatów, wystarczy zmieszać fusy z ziemią doniczkową w proporcji 1:5. Łyżka fusów na pięć łyżek ziemi. Taką mieszanką posypujemy wierzch doniczki. Drugim sposobem jest roztwór do podlewania. Dwie łyżeczki fusów po kawie mieszamy z litrem odstanej wody. Taką mieszanką podlewamy skrzydłokwiat dwa razy w miesiącu. Ważne jednak, by do odżywki wykorzystać fusy z ekspresu lub filtrów. Kolejnym domowym sposobem na zmobilizowaniu skrzydłokwiatu do kwitnienia jest odżywka z kawy oraz łupin cebuli. Żeby ją przygotować, zmieszaj litr wody z pięcioma łyżkami zmielonej kawy. Do drugiego pojemnika wlej tyle samo wody i dodaj kilka łupin cebuli. Po upływie doby zmieszaj oba preparaty. Gotową miksturą podlewaj skrzydłokwiat raz w miesiącu.

