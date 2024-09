Jesienne kwiaty na balkon. Kwitną przez cały wrzesień i październik. Niektóre przetrwają nawet do końca listopada

Jesienią możemy wymienić dekoracje i ustawić na tarasie kwiaty, które będą kwitły aż do pierwszych przymrozków. Jeśli wiosną ozdobiliśmy balkon pelargoniami, które odpowiednio pielęgnowane kwitną nawet do października, warto uzupełnić tę kompozycję, sięgając po typowo jesienne kwiaty, które zdecydowanie upiększą balkon i uprzyjemnią spędzony na nim czas. Przecież zarówno wrzesień, jak i październik oferują wiele pięknych i słonecznych dni, a kawa wypita na trasie w otoczeniu kwiatów smakuje zdecydowanie lepiej.

Jedną z typowych jesiennych roślin jest wrzos, który doskonale radzi sobie w doniczkach. W dodatku możemy postawić na różne kolory i stworzyć wielobarwną kompozycję. Na rynku dostępne są białe, fioletowe i różowe wrzosy. Do jesiennej kwiatowej kompozycji na balkonie możemy dołożyć także astry. Te kwiaty nazywane są także marcinkami, kojarzą nam się głównie z roślinami w ogrodzie, to świetnie sprawdzą się także w doniczkach lub skrzynkach na balkonie. We wrześniu i październiku ozdobią i urozmaicą nasz taras. W sklepach możemy wybierać spośród wielu odmian i kolorów. Najpopularniejsze to: aster krzaczasty, aster nowobelgijski i aster nowoangielski. Do uprawy na balkonie warto wykorzystać mniejsze odmiany takie jak aster krzaczasty. Te kwiaty lubią słońce i żyzną glebę. Trzeba też pamiętać o systematycznym podlewaniu. Podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne. Jeśli szukamy kwiatów, które będą zdobić nasz balkon do pierwszych przymrozków, możemy także postawić na chryzantemy. Mimo że większości Polaków te rośliny kojarzą się ze smutkiem i listopadowym świętem zmarłych, to ich symbolika jest zupełnie inna. Nazwa chryzantema pochodzi od połączenia greckich słów chrysos (złoty) i anthemon (kwiat) i oznacza złoty kwiat. W Azji te rośliny są uznawane za przynoszące szczęście, a ich właściwości zdrowotne mają przedłużać życie. Z kolei w Europie Zachodniej są stałym elementem jesiennego wystroju domów, balkonów i ogrodów. Jeśli chcesz uzupełnić wrześniową dekorację balkonu tymi kwiatami, to wybór chryzantem jest imponujący. Na rynku dostępne są rośliny w wielu kolorach oraz odmianach. Największe, nazywane chryzantemowymi kulami są tak okazałe i atrakcyjne, że nie ma potrzeby, by ustawiać obok nich inne kwiaty.

