Domowy oprysk, po którym ćma bukszpanowa spadnie z krzewów. Zbierzesz martwe szkodniki, a bukszpan będzie znów zielony i zdrowy! Naturalny oprysk przeciwko ćmie bukszpanowej

Ćma bukszpanowa to stosunkowo nowy szkodnik w Europie. Naturalnie występował on w Azji, a na Stary Kontynent trafił w latach dwutysięcznych. Pierwsze osobniki ćmy bukszpanowej w Europie odnotowano w 2007 roku w Niemczech. Do Polski ćma bukszpanowa dotarła w 2012 roku i od tego momentu rozprzestrzeniła się po całym kraju. Jak sama nazwa wskazuje ćma bukszpanowa atakuje przede wszystkim bukszpan. Może jednak występować także na innych krzewach w tym na trzmieliny, laurowiśnie oraz na rododendronach.

jak wygląda ćma bukszpanowa?

Jest to gatunek motyla, który niszczy rośliny. Larwy żerują na liściach i pędach, wygryzając w nich dziury. Dorosłe osobniki nie są szkodliwe. Warto jednak wiedzieć, że samica w ciągu jednego sezonu może wydać na świat nawet 4 pokolenia. Ćma bukszpanowa żeruje na krzewach doprowadzając do ich całkowitego obumarcia. Cechą charakterystyczną dla roślin zainfekowanych przez ćmę są białe nitki przypominające pajęczą sieć. Dorosły osobnik osiąga długość około 4 cm i posiada charakterystyczne, białe skrzydła z brązową obwódką. Larwy są jasnozielone, a z czasem robią się coraz bardziej brązowe.

Domowy oprysk na ćmę bukszpanową. Szkodniki padną martwe

Jedynym skutecznym sposobem na ćmę bukszpanową są opryski. Jeżeli nie chcesz stosować chemicznych preparatów to zacznij od domowych sposobów. Ogrodnicy na ćmę bukszpanową najczęściej polecają płyn do naczyń i sodę oczyszczoną. Składniki aktywne z tych środków dostają się do układu pokarmowego szkodników i powodują ich śmierć. Aby przygotować oprysk z sody oczyszczonej i płynu do naczyń wystarczy, że wymieszasz te składniki z wodą. Na 5 litrów wody przygotuj pół szklanki płynu do naczyń oraz 3 opakowania sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Wczesnym rankiem wykonaj oprysk. Po kilku godzinach osobniki ćmy bukszpanowej zaczną martwe spadać z roślin. Zbierz je i zniszcz. Oprysk powtarzaj regularnie co kilka tygodni.