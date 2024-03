Mieszam 0,5 kg tego we wrzącej wodzie i w kwietniu opryskuję bukszpan. Ohydne glisty padają martwe. Niezawodny sposób na zwalczenie ćmy bukszpanowej

Wkładam do pojemnika i potrząsam. Prosty sposób na to, jak szybko obrać jajka

Ćma bukszpanowa to niewielkie gąsienice, które z czasem przeistaczają się w owady. Cechą charakterystyczną występowania ćmy bukszpanowej są białe, wełniste powłoki przypominające pajęczą sieć. Ćma bukszpanowa to gatunek szkodnika, który do Europy przywędrował z Azji, najpewniej podczas transportu. Jest on trudny do zwalczenia i potrafi doprowadzić do całkowitego obumarcia bukszpanu. Co ważne, ćmy atakują nie tylko bukszpan, ale mogą pojawić się również na trzmielinie oraz na ostrokrzewie. Aby pozbyć się ćmy bukszpanowej należy działać błyskawiczne. Pierwsze osobniki tego gatunku mogą pojawić się na krzewach już wczesną wiosną. To dobra pora, by wykonać pierwszy oprysk.

Wśród domowych sposobów na ćmę bukszpanową wymienia się ocet oraz szare mydło. Skuteczny jest również oprysk z tytoniu. W garnku wymieszaj wrzącą wodę (około 1 litra) z 0,5 kg liści tytoniu. Tak przygotowany wywar odstaw na jedną dobę. Po tym czasie przecedź i rozcieńcz go z wodą w proporcjach 0,5 l wywaru i 1 l wody. Tak przygotowaną mieszanką obficie spryskaj bukszpan. Czynność powtarzaj co 2-3 tygodnie. Ćma bukszpanowa atakuje już wczesną wiosną. Pierwszy oprysk warto wykonać już w kwietniu, a potem go jeszcze przynajmniej raz powtórzyć.

