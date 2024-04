Wlewam szklankę do bębna i piorę ciemne rzeczy na niskiej temperaturze. Kolory są intensywne i nie blakną. Sposób na pranie czarnych rzeczy

Sałata to podstawa smacznej i zdrowej wiosennej diety, jednak zerwana z grządki dość szybko więdnie. Szczególnie sałata masłowa, najczęściej traci jędrność i kruchość już po jednym dniu od zerwania. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób nieumiejętnie ją przechowuje. Podstawowym błędem jest wkładanie jej do foliowej torebki i wrzucanie jej do lodówki. Tak możemy zrobić, jeśli zamierzamy ją wykorzystać tego samego dnia. Jednak jeśli chcemy utrzymać świeżość sałaty na dłużej, warto wykorzystać inny sposób przechowywania.

To najlepszy sposób na przechowywanie sałaty. Zawijam w specjalny kokon, sałata jest świeża i krucha nawet przez tydzień

Jeśli nie możesz wykorzystać świeżych liści sałaty od razu, możesz je przechować nawet klika dni. Wystarczy wykorzystać prosty sposób, do którego przyda się papierowy ręcznik oraz foliowy woreczek i odrobina wody. Sałata, by zachować świeżość po zerwaniu, potrzebuje chłodu i wilgoci. Dlatego lepiej będzie opłukać całą główkę pod bieżącą zimną wodą, zawinąć w papierowy ręcznik, a następnie w foliowy woreczek. Tak zabezpieczoną sałatę przechowujemy w lodówce. Nie straci świeżości nawet przez tydzień. Ważne jednak, by zwrócić uwagę na jakość rośliny już w momencie kupowania. Jeśli sałata więdnie już na sklepowej półce, lepiej jej kupuj. Jednak jeśli bardzo potrzebujesz, możesz także ożywić ją trochę, wykorzystując podany wyżej trik. Półgodziny zanurzenia w zimnej wodzie, też powinno pomóc.

