Straszne plotki o nowym kochanku Shakiry! Po prostu nie do wiary

47-letnia Shakira spotyka się z młodszym o 16 lat aktorem. Przyjaciele piosenkarki są przerażeni. Ujawniają, co tak naprawdę sądzą o Lucienie Laviscounte

Shakira nie miała dotąd szczęścia w miłości. Media rozpisywały się nie tak dawno o rozstaniu Shakiry z wieloletnim partnerem i ojcem jej dzieci, piłkarzem Pique. Na przełomie marca i kwietnia Entertainment Tonight donosił jednak, że piosenkarka z Kolumbii zaczęła znów randkować! Shakira spotyka się teraz z młodszym od siebie o 16 lat aktorem. Najpierw zagrała z gwiazdorem serialu "Emily w Paryżu" Lucienem Laviscountem (31 l.) w gorącym teledysku do piosenki "Punteria", a potem znajomość ta znacznie się zacieśniła. "Shakira to jedna z najbardziej niesamowitych artystek, jakie kiedykolwiek zdobiły tę planetę. Jest jedną z najpiękniejszych i najpracowitszych osób, jakie spotkałem" - rozpływa się teraz Lucien nad Shakirą w rozmowie z "US Weekly". Przyjaciele Shakiry są jednak bardzo zaniepokojeni. Ujawniają, co tak naprawdę mówi się o nowym kochanku gwiazdy!

"Jej przyjaciele obawiają się, że on chce tylko, żeby ludzie poznali jego imię, a ona mu to zapewnia"

„Shakira desperacko pragnie się zakochać, ale jej przyjaciele są zaniepokojeni, ponieważ Lucien powoli wspina się po drabinie sławy, spotykając się z kobietami, które były mniej znane niż Shakira” - zdradza anonimowy znajomy pary w rozmowie z "Daily Mail". „Kobiety, z którymi był, są bardzo różne. Teraz spotyka się z Shakirą, a ona pragnie miłości. Ale jej przyjaciele obawiają się, że on chce tylko, żeby ludzie poznali jego imię, a ona mu to zapewnia. Spotykają się, ale nie są jeszcze ze sobą zbyt mocno zaangażowani" - dodaje informator. „Umawia się z kimś, co do którego jej znajomi obawiają się, że tylko gra, a ona może się sparzyć”.

Shakira i Gerard Pique. Historia dramatycznego rozstania

Latem zeszłego roku okazało się, że związek Shakiry (47 l.) i piłkarza Gerarda Pique (35 l.) to już przeszłość. Plotkom o zdradach sportowca nie było końca. Miał zdradzać piosenkarkę przykładowo z matką kolegi z drużyny. Szybko jednak w tych plotkach wysunęła się na prowadzenie pewna nieznana dotąd nikomu 23-latka. Niejaka Clara Chia Marti, młoda specjalistka do spraw public relations, pracowała dla Pique i najwyraźniej postanowili wkrótce połączyć pracę z przyjemnością. Pique publicznie przyznał, że spotyka się z 23-letnią Clarą, a Shakira poszła w odstawkę. Piosenkarka udzieliła wywiadu magazynowi "Elle". Tak mówiła o rozstaniu: "To najmroczniejsza godzina mojego życia. Mogę powiedzieć tylko tyle, że poświęciłam wszystko dla tego związku i tej rodziny. Jedno z nas musiało ponieść ofiarę. I ja to zrobiłam. Zawiesiłam karierę na kołku i wyjechałam do Hiszpanii, żeby go wspierać, by mógł grać w piłkę i wygrywać tytuły. To było poświęcenie z miłości. To było wielkie rozczarowanie patrzeć, jak coś, co miałam za święte i wyjątkowe, czyli mój związek, staje się czymś zwulgaryzowanym i tanim w mediach".

Lucien Laviscount about Shakira:“Shakira is one of the most incredible artists to ever grace the planet. Her dedication to her craft, to her fans and her love for life is truly inspiring. She’s one of the most beautiful, hard-working people I’ve ever met.” 💖 pic.twitter.com/0t1Hv0mAvL— Fan (@Shak__Fan) May 5, 2024

Shakira's friends fear British actor Lucien Laviscount is 'only in it for fame' after the pair began dating when singer fell for the Emily in Paris star on set of her new raunchy music video https://t.co/YG1m48W8Bv pic.twitter.com/AvBsowKpTc— Daily Mail Online (@MailOnline) April 4, 2024

