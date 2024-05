Agnieszka Sienkiewicz kusi na plażowych fotkach. Gwiazda "Przyjaciółek" nie zawsze tak wyglądała. Pamiętacie ją z "M jak miłość'?

Niezwykłe, co się stanie tuż po pogrzebie Jacka Zielińskiego ze Skaldów! Każdy może to zobaczyć

Agnieszka Sienkiewicz- Gauer po przerwie wróciła do serialu "Przyjaciółki", a widzowie przyjęli jej powrót z wielkim entuzjazmem. Postać żywiołowej Doroty wnosi sporo świeżości to przebojowego serialu. Ale nie tylko w tym hicie Polsatu można ją oglądać. W nowym serialu "Bracia" Agnieszka Sienkiewicz wciela się w postać ambitnej, ale i tajemniczej Wiki, zony jednego z głównych bohaterów. Aktorka jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie pomiędzy postami związanymi z jej pracą zawodową i współpracą reklamową można podziwiać jej prywatne fotografie. Na tych z wakacji prezentuje się obłędnie w kusych kostiumach kąpielowych. Aktorka, mimo urodzenia dwóch córek, ma znakomitą figurę, co producenci wykorzystują również w produkcjach z jej udziałem.

Agnieszka Sienkiewicz w dwóch skrajnie różnych rolach w serialach Polsatu

- Bardzo mnie cieszy, że od marca widzowie będą mogli oglądać mnie w dwóch różnych odsłonach - mówi Agnieszka Sienkiewicz-Gauer dla Polsatu. - Obie bohaterki diametralnie się różnią, co dodatkowo podkreśla inny kolor włosów u Wiki. Uważam, że decyzja o tym, żeby moja bohaterka w serialu „Bracia” była blondynką, była świetnym posunięciem. Podoba mi się, że nawet ja patrząc czasem na siebie na ekranie, widzę kogoś kompletnie innego. Mam nadzieję, że mimo że przyzwyczaiłam widzów do szalonej Dorotki, to losy spokojnej i stonowanej Wiki również zainteresują widzów i zostaną z nią do ostatniego odcinka - zachęca aktorka.

Tak zmieniała się Agnieszka Sienkiewicz

Agnieszka Sienkiewicz jest obecna w polskim show-biznesie od niemal dwóch dekad. Jej uroda zachowała dziewczęca świeżość, a dodatkowo nabrała elegancji i lekkiego pazura. W telewizji aktorka debiutowała w 2007 roku, niewielkimi rolami w "Klanie" i "Plebanii". Potem zagrała pierwszoplanową postać w "Agentkach". Widzowie obdarzyli ją sympatia za postać Kasi Mularczyk (dziewczyny Marcina, mamy Szymka), w serialu "M jak miłość". Od 2012 roku występuje w "Przyjaciółkach". W 2014 w parze ze Stefano Terrazzino wygrała "Taniec z gwiazdami". Jak zmieniała się przez lata Agnieszka Sienkiewicz zobaczycie w naszej galerii.