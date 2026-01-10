Choć warszawskie życie Anny Dereszowskiej jest intensywne i pełne obowiązków, prawdziwy relaks aktorka znajduje w Ławkach, w sercu mazurskiej krainy jezior oraz lasów. Wraz z partnerem Danielem Duniakiem i trójką dzieci prowadzi życie "na dwa domy". Stolica to wygodny azyl z ogrodem, szkołą i pracą, a Mazury, to miejsce, gdzie czas płynie wolniej. Koniecznie sprawdźcie, jak wygląda jej posiadłość.

Dereszowska uciekła z Warszawy. Tak wygląda jej tajny azyl na Mazurach

Kilka lat temu aktorka zdecydowała się na zakup mazurskiej nieruchomości i samodzielnie zaaranżowała jej wnętrza. Dom łączy naturalne materiały z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Drewno dominuje w salonie, kuchni i łazienkach, a rolety czy oświetlenie sterowane smartfonem ułatwiają życie gwiazdy. Drewno użyte w domu pochodzi z odzyskanych materiałów, a sufity wyłożono deskami pochodzącymi ze starych stodół. Za oknem roztacza się widok na jezioro i gęste lasy, które sprawiają, że nawet krótkie chwile spędzone w domu są jak podróż na łono natury.

Dereszowska podkreśla, że dom to nie tylko prywatna przestrzeń, ale i miejsce spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Szczególną radość sprawia jej taras. Anna lubi wychodzić tam boso, wdychać zapach lasu i obserwować jezioro, zapominając o zgiełku miasta. To właśnie tam może na chwilę zatrzymać codzienność i poczuć prawdziwy spokój.

Od samego początku chciałam, żeby nasz mazurskim dom był domem otwartym - na naszych przyjaciół, rodzinę, znajomych. Dokładnie tak jest - czytamy w sieci wypowiedź Dereszowskiej.

