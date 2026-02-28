Cuda i dziwy na rozdaniu BRIT Awards 2026: Dekolty, łańcuchy, pióra i wypełniacze

BRIT Awards 2026: Sharoon Osbourne i Kelly Osbourne

W sobotę, 28 lutego w Londynie odbyła się 46. gala rozdania nagród muzycznych BRIT Awards 2026. Jak to bywa przy tego typu imprezach - nagrody nagrodami, ale jednak oczy zwrócone były głownie na czerwony dywan. A tam było na co popatrzeć!

Mroczne oblicza, choć wreszcie nieco bardziej uśmiechnięte, zaprezentowały matka i córka - Sharoon Osbourne i Kelly Osbourn. Choć obie bardzo przeżyły śmierć Ozzy'ego i wciąż noszą żałobę, coraz częściej wychodzą na salony. Na twarzy Kelly wreszcie zagościł też uśmiech. Pytanie czy to uciszy głosy, że coś złego dzieje się z ich zdrowiem - fani zamartwiają się zwłaszcza o nienaturalnie wyszczuplone sylwetki rodziny wokalisty Black Sabath.

Obie panie niewzruszone pozowały na ściance, zwłaszcza świetnie bawiąc się w towarzystwie Robbiego Williamsa, który był jednym z tych, którzy skradli wieczór. No i miał jeden z największych dekoltów!

Oprócz towarzystwa pań Osbourne cieszył się towarzystwem żony - Aydy Field Williams, którą utulał i obcałowywał ku uciesze fotografów.

Zobacz również: Robbie Williams wybrał Marię z Tarnowskich Gór! Polka utonęła w jego objęciach

BRIT Awards 2026: Pierzasta Rosalia niczym anioł

Ogromne wrażenie zrobiła wokalistka Rosalia - jej kreacja przypominała anioła który zszedł na ziemię by pozować na ściance. Wokalistka, choć półnaga, wyglądała jednocześnie z klasą i niezwykle elegancko. Na scenie podczas występu również zaprezentowała się w bieli - tym razem w sukni przywodzącej na myśl serial Netflixa o Bridgertonach. Piękny gorset i asymetryczna spódnica sprawdziły się idealnie.

Zobacz również: Rosalía nagrała teledysk w Polsce. Te kultowe miejsca w Warszawie odwiedziła hiszpańska gwiazda

Zachwycająco wyglądała też Olivia Dean, która triumfowała w kategorii pop. Na ściance pokazała prostą, choć bogato zdobioną żółtą sukienkę, natomiast na scenie statuetkę odebrała w półprzezroczystej, czarnej sukience z żółtymi i srebrnymi aplikacjami, które nawiązywały do gwiazd i galaktyk.

Wśród nagrodzonych znalazła się też Lola Young, która na ściance pozowała w czymś, co przypominało gorset z opon. Bardzo oryginalnie!

Zobacz również: Na górze super modnie, poniżej kolan... dyskusyjnie. A to dopiero początek modowych wtop na Bestsellerach Empiku 2025

70