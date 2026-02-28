Eurowizja 2026: Ruszyło polskie głosowanie! Jak, gdzie i do kiedy można wybierać kandydata w preselekcjach?

Eurowizja 2026 w cieniu polityki. Z kim zmierzy się Polska w Wiedniu?

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zagości w stolicy Austrii. Muzyczne zmagania w Wiedniu rozłożono na trzy kluczowe daty: półfinały odbędą się 12 i 14 maja, a wielki finał zaplanowano na 16 maja 2026 roku.

Los sprawił, że polski reprezentant zaprezentuje się już pierwszego dnia, trafiając do niezwykle wymagającej grupy. Na scenie zmierzymy się między innymi z Ukrainą, Finlandią, Portugalią czy Grecją. Największe emocje budzi jednak obecność Izraela, co ze względu na sytuację w Strefie Gazy spotkało się z ostrym sprzeciwem środowiska. Mimo oskarżeń o ludobójstwo i trwających działań wojennych, organizatorzy nie wykluczyli tego państwa, co skutkowało demonstracyjną rezygnacją Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Słowenii oraz Islandii.

Lista uczestników polskich preselekcji. Kto walczy o wyjazd?

Walka o bilet do Wiednia toczy się między ósemką wykonawców, których nazwiska ujawniono w połowie stycznia po tajnych obradach komisji. W szranki o wyjazd na Eurowizję 2026 stanęli artyści prezentujący różnorodne style muzyczne.

Na liście znaleźli się: Alicja Szemplińska z utworem „Pray”, Anastazja Maciąg śpiewająca „Wild Child” oraz Basia Giewont z propozycją „Zimna woda”. Oprócz nich o uznanie walczą Jeremi Sikorski („Cienie przeszłości”), Karolina Szczurowska („Nie bój się”), Ola Antoniak („Don't you try”), Piotr Pręgowski („Parawany tango”) i Stasiek Kukulski („This too shall pass”). Werdykt końcowy poznamy w Dzień Kobiet, 8 marca 2026 roku.

Głosowanie w aplikacji VOD TVP. Jak oddać głos na faworyta?

Proces wyłaniania zwycięzcy rozpoczął się w sobotę, 28 lutego o godzinie 18:00. Fani konkursu mogą wspierać swoich faworytów za pośrednictwem internetu, wykorzystując do tego aplikację mobilną VOD TVP. Decyzje podejmowane są na podstawie udostępnionych nagrań audio oraz materiałów wizualnych kandydatów. Ten nowatorski etap selekcji potrwa równo tydzień, a systemy do głosowania zostaną zamknięte 7 marca punktualnie o godzinie 17:00.

Zamknięcie linii internetowych otworzy drugi etap rywalizacji, oparty na wiadomościach SMS. Widzowie TVP1 będą mogli ocenić występy sceniczne całej ósemki 7 marca, oglądając specjalnie przygotowaną audycję. Warto zaznaczyć, że nie będzie to transmisja na żywo – artystyczne prezentacje zostaną zarejestrowane w studiu Telewizji Polskiej już 1 marca 2026 roku. Dopiero po emisji tego programu uruchomiona zostanie możliwość wysyłania płatnych wiadomości tekstowych.

Finał w Pytaniu na Śniadanie. Data ogłoszenia wyników

Ostateczny werdykt poznamy dzień po emisji koncertu. Zwycięzca, który otrzyma tytuł oficjalnego reprezentanta Polski, zostanie przedstawiony 8 marca 2026 roku o godzinie 10:00 na antenie „Pytania na Śniadanie”. To właśnie w porannym paśmie stacja ujawni nazwisko artysty, który pojedzie na konkurs Eurowizji.

Tegorocznym eliminacjom towarzyszy gęsta atmosfera, nie tylko ze względu na kontekst międzynarodowy i sprawę Izraela, ale też wewnętrzne dyskusje dotyczące pracy jury oraz skomplikowanego systemu wyboru. Wiele osób zastanawia się, jaki efekt przyniosą zmiany w regulaminie i wydłużony czas na oddawanie głosów. Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane 8 marca, gdy poznamy nazwisko zwycięzcy.

