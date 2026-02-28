Los przyniesie miłość, ale będzie sporo problemów. Najlepiej zadbać o zdrowie i jeszcze o to. Horoskop na pierwszy tydzień marca

Baran

21.03-20.04

ZADBAJ O ZDROWIE

Podreperujesz swoje zdrowie, jeżeli z uwagą przyjrzysz się codziennemu trybowi życia. Wydaje ci się, że nie robisz nic szkodliwego, a tak naprawdę pewien szczegół sprawia, że możesz potrzebować zmian. Zastanów się, co to może być.

RADA: Bądź szczery sam ze sobą i przyznaj, że należy coś zmienić. Nie udawaj, że nic się nie stało, bo nic ci to nie da

Byk

21.04-21.05

NAGŁA ODMIANA

Pewna osoba pokaże swoje drugie, nieznane ci dotychczas oblicze. Będziesz zarazem zdumiony i pozytywnie zaskoczony. Okaże się, że to nie tylko jeden z twoich najlepszych przyjaciół, ale właściwie twoja prawa ręka.

RADA: Jeżeli cokolwiek zirytuje cię w postępowaniu pewnego członka rodziny, na razie powstrzymaj się od komentarzy. Niedługo fochy mu przejdą.

Bliźnięta

21.05-21.06

ZOSTANIESZ DOCENIONY

W powietrzu wisi gorący romans lub sowita nagroda! Ktoś ma na ciebie oko i to w zdecydowanie tym pozytywnym sensie. Nawet, jeśli źródłem tej fascynacji jest pewne małe nieporozumienie, możesz obrócić całą sytuację wyłącznie na swoją korzyść

RADA: Korzystaj z życia i ciesz się wzbudzanym zainteresowaniem, ale musisz też dać coś z siebie, by czar nie prysnął jak bańka mydlana

Rak

22.06-22.07

BĄDŹ KONSEKWENTNY

Twoje niedawne postanowienie zostało już przez ciebie nieco zapomniane. A tymczasem to świetny czas na to, by wreszcie załatwić to, co od dawna odkładałeś na później. Pojawią się pewne okoliczności korzystne dla ciebie.

RADA: Zastanów się, czy chcesz zmian dla siebie, czy dla innych i na czym tak naprawdę ci zależy. I bądź w tym konsekwentny!

Lew

23.07-22.08

NAUCZ SIĘ ODMAWIAĆ

Jeżeli w tym tygodniu ktoś zupełnie nie pytany o zdanie, zacznie we wszystko się wtrącać i komentować twoje zachowanie, zareaguj zdecydowanie, a będziesz miał spokój. Musisz powiedzieć wprost,, że te uwagi w ogóle cię nie interesują

RADA: Ta osoba chce tak naprawdę coś uzyskać swoim zachowaniem. Uważa się za świetną intrygantkę, ale wystarczy jej odmówić

Panna

23.08-22.09

OWOCNA PODRÓŻ

Czeka cię niewielka, ale ciekawa podróż w nieznane. Podejdziesz do pewnych kwestii ze sceptycyzmem, ale gdy przyjdzie co do czego, przeżyjesz miłe zaskoczenie. Nauczysz się czegoś pożytecznego i spotkasz nowych ludzi

RADA: Odgoń od siebie czarne myśli i wyciągaj z każdej sytuacji pozytywne wnioski na przyszłość. To, co cię spotkało, czegoś cię nauczyło.

Waga

23.09-22.10

NIE MARTW SIĘ NA ZAPAS

Nie martw się tym nowo odkrytym problemem, bo tak naprawdę nic ci poważnego nie grozi. Nie warto się zamartwiać, bo ostatecznie potrafisz wszystko obrócić na swoją korzyść. Te osoby widzą, że taka działalność ma więcej zalet niż wad

RADA: Poza tym, co już osiągnąłeś, zajmij się czymś jeszcze nowym. Dobrze wiesz, o jakie wyzwanie tutaj chodzi. Pomyśl nad nową metodą.

Skorpion

23.10-21.11

PRAWDA WYJDZIE NA JAW

W twoim związku wyjdą na jaw pewne zaległe sprawy, o których dotychczas wolałeś po prostu dyplomatycznie milczeć. Ale sam widzisz, że tak dłużej się nie da. Pewien zbieg okoliczności przyspieszy bieg wydarzeń i ujawni prawdę.

RADA: Postaraj się znaleźć złoty środek i nie forsować za wszelką cenę rozwiązań, które właśnie ty uważasz za słuszne.

Strzelec

22.11-21.12

PODRÓŻ W NIEZNANE

W tym tygodniu czeka cię pewien wyjazd, który będzie tak bardzo udany, jak i nieoczekiwany. Zacznie się od pewnego drobiazgu, a potem okaże się, że to wydarzenie może całkowicie zmienić twoje życie i to na korzyść!

RADA: Kieruj się intuicją i głosem serca. Teraz podpowiadają ci one wszystkie najlepsze rozwiązania stosowne do sytuacji życiowej.

Koziorożec

22.12-19.01

ZEJDŹ NA ZIEMIĘ

Bujasz tylko w obłokach, a w głębi duszy sam wiesz, że bez odrobiny wysiłku nie uda ci się zrealizować marzeń. Ale jeżeli tylko poprosisz o pomoc przyjaciół, zyskasz bardzo wiele w bardzo krótkim czasie.

RADA: Jeszcze nie jest za późno, by zmienić swoje postępowanie. Musisz spojrzeć na siebie bardziej krytycznym okiem

Wodnik

20.01-18.02

NICZEGO NIE PLANUJ

W nadchodzącym tygodniu coś sprawi, że zwykły tryb twojego życia będzie nieco zakłócony. Nie będzie to na szczęście żaden poważny problem, ale musisz przygotować się na pewne niespodzianki. Nie rób ważnych planów

RADA: Zadbaj zawczasu o swoje zdrowie. Nawet, jeżeli będzie to tylko zwykłe przeziębienie. W ten sposób nie stracisz czasu i nerwów.

Ryby

19.02-20.03

PODEJMIESZ DOBRĄ DECYZJĘ

Od pewnego czasu zastanawiałeś się nad tym, by na nowo nawiązać kontakt z pewną dawno niewidzianą osobą. Po ostatnich przemyśleniach zarzuciłeś te plany i bardzo dobrze zrobiłeś. Odnowienie kontaktów powinno nastąpić jeszcze za jakiś czas.

RADA: Zarzucenie tych planów nie oznacza, że powinieneś spocząć na laurach. Musisz wyznaczyć sobie ambitny cel i realizować go