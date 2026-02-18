To Nowy Cud Polski, a nie każdy o nim wie. W Europie trudno szukać takich zdobień

Prestiżowy magazyn National Geographic Traveller opublikował niedawno wyniki plebiscytu Nowe Cuda Polski 2025. O to miano walczyło 48 lokalizacji, wybranych przez magazyn, a wyniki plebiscytu zalezały od głosów czytelników. Wybrano 16 nowych "cudów". Jednym z nich jest Zamek w Krasiczynie.

- Renesansowy zamek nad Sanem zachwyca sgraffitowymi zdobieniami i czterema symbolicznymi wieżami. Gościli tu królowie i możni rodów magnackich. Otoczony parkiem, stanowi perłę architektury i historii regionu. To obowiązkowy punkt dla miłośników zamków - czytamy opis w National Geographic Traveller.

Zamek w Krasiczynie. Niezwykłe miejsce, które trzeba zobaczyć

I my tam bylismy! Zamek w Krasiczynie to niewątpliwie prawdziwy skarb, który trzeba zobaczyć na własne oczy. Położony jest niedaleko zabytkowego Przemyśla (to rzut beretem!) i jest idealnym miejscem zarówno dla miłośników historii, jak i miłośników pięknych krajobrazów.

Został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina. Zachwyca unikalnymi rozwiązaniami architektonicznymi i bogatą historią. Wokół rozpościera się ogród, który zapiera dech w piersiach.

To nowy Cud Polski. Bogata architektura, jaką trudno dostrzec gdziekolwiek indziej

Trzeba wspomnieć kilka słów o niezwykłej architekturze tego miejsca. Prace budowlane prowadzili włoscy architekci, a zdobnicze artyści z Przemyśla.

Dwie ściany parawanowe zamku zdobią ażurowe attyki, a w narożach wznoszą się cztery okrągłe baszty: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Dziedziniec zamkowy, otoczony arkadowymi krużgankami, zachwyca rzadko spotykanymi sgraffitowymi dekoracjami, przedstawiającymi sceny biblijne, medaliony z popiersiami cesarzy, wizerunki polskich królów oraz sceny myśliwskie.

Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest kaplica w Baszcie Boskiej, porównywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.

Marcin Krasicki przekształcił surowy zamek obronny we wspaniałą rezydencję!

Zaznaczyć trzeba, że gościli w nim polscy królowie: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II.

Niezykły park krajobrazowy

Warto wybrać się tu nie tylko ze względu na architekturę. Zamek otoczony jest bowiem jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Najstarsze założenia parku sięgają XVII wieku!

Rodzina Sapiehów wprowadziła uroczy zwyczaj sadzenia drzew z okazji narodzin dzieci – dębu dla syna i lipy dla córki. Miejsca do spacerowania jest mnóstwo, nikt z pewnością nudził się tu nie będzie.

Źródło: krasiczyn.com.pl, national-geographic.pl