Zima zawitała i rozgościła się w Polsce. W wielu miejscach w kraju spadł lub w najbliższym czasie spadnie śnieg. Jeśli jeszcze nie wymieniliście opon na zimowe, to już ostatni dzwonek by to zrobić. szczegóły prognozy pogody przygotowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy poniżej.

Prognoza pogody na piątek 22.22.2024

Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, w piątek 22 listopada 2024 zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami. Spadnie śnieg!

- Miejscami przelotne opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Na Podkarpaciu opady śniegu będą chwilami intensywne i tam przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Lokalnie drogi i chodniki śliskie - podaje IMGW.

Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, termometry wskażą w dzień nawet -4°C. Gdzie będzie najchłodniej?

- Temperatura maksymalna od -1°C miejscami w obszarach podgórskich Karpat do 3°C nad morzem; na Podhalu lokalnie około -4°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na południu porywisty, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, na ogół z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 60 km/h, w Karpatach do 75 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę 22.22/23.11.2024

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę 22.22/23.11.2024 zachmurzenie będzie duże i z większymi przejaśnieniami.

- Miejscami przelotne opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna od -4°C miejscami na południu do 2°C nad samym morzem; w rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury lokalnie do około -8°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Pierwszy śnieg na Podkarpaciu