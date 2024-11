Sypnęło śniegiem w Polsce. Prawdziwy atak zimy w Polsce dopiero przed nami

Cichy zabójca zaatakował w Krakowie. Matka z dwójką dzieci trafili do szpitala

Opady śniegu w Polsce. Czwartek przyniósł sporo białego puchu

Zima już tu jest! Wprawdzie w kalendarzu wciąż panuje jesień, ale za oknami przybywa zimowych akcentów. W czwartek (21 listopada 2024 r.) opady śniegu pojawiły się m.in. w Warszawie, Zakopanem, Gnieźnie i na Śląsku. Synoptycy z IMGW wskazują, że tego dnia grozi nam przyrost pokrywy śnieżnej na wybrzeżu i południu kraju do około 5 cm. Lokalnie drogi i chodniki będą śliskie, więc do kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność. Co ważne - konkretny atak zimy dopiero przed nami. Szczegółowe prognozy na kolejne dni przekazujemy pod galerią ze zdjęciami.

Prawdziwy atak zimy dopiero przed nami. Szczegóły prognozy IMGW

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzają, że w nocy z czwartku na piątek, temperatura na Podhalu może spaść nawet do -7 stopni Celsjusza, a kolejna noc przyniesie nawet -8 stopni w rejonie podgórskich Karpat. To nie wszystko! Opady śniegu będą konkretniejsze.

Na Podkarpaciu opady śniegu będą chwilami intensywne i tam przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Lokalnie drogi i chodniki śliskie - podają synoptycy w prognozie na piątek, 22 listopada.

Na tym również nie koniec! - W weekend w Zakopanem temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni, a na szczytach nawet do minus 20 stopni - powiedział przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tomasz Zając, cytowany przez wp.pl.

Ostrzeżenie IMGW 21.11.2024. Chodzi o intensywne opady śniegu

21 listopada obowiązuje żółty alert (ostrzeżenie pierwszego stopnia od IMGW) przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczy on województw:

zachodniopomorskiego

pomorskiego

- Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm - czytamy w komunikacie dla Koszalina. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na 75%. Komunikat wygasa w południe, ale możliwe są aktualizacje. Na weekend synoptycy przewidują ostrzeżenia dotyczące m.in. oblodzenia i opadów marznących. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".