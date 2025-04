Zdrapka Fortuna 7 naprawdę przyniosła fortunę

Zdrapka Lotto o nazwie Fortuna 7 została wyemitowana w nakładzie 6 000 000 losów, a tylko trzy z nich dawały prawo do głównej wygranej. Jedna z nich stała się właśnie udziałem gracza, który kupon kupił w powiecie wadowickim. W piątek, 28 marca przy symbolu portfela na zdrapce zobaczył on kwotę 470 tysięcy złotych. W grze Fortuna 7 to maksymalna kwota, jaką może zgarnąć gracz. Choć to właśnie portfel jest symbolem wygranej w zdrapce Fortuna 7, to ciężko sobie wyobrazić portfel, który pomieści sześciocyfrową sumę. Zwycięzcy bardziej przyda się walizka... Koszt pojedynczej zdrapki Fortuna 7 to tylko 10 zł.

Warto wspomnieć, że marzec jest wyjątkowo szczęśliwy dla graczy z powiatu wadowickiego inwestujących w zdrapki. 11 marca w zdrapce Krzyżówka padła tam wygrana wynosząca 40 tysięcy złotych.

Aktualna pula na wygrane w zdrapce Fortuna 7 to 9 763 740 złotych. Niestety już nikt nie powtórzy osiągnięcia gracza z powiatu wadowickiego, ponieważ wszystkie losy dające prawo do głównej wygranej zostały odkryte. Ciągle można natomiast liczyć na mniejsze sumy, który Totalizator Sportowy wypłaci za wygranej drugiego i kolejnych stopni.

