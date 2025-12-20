Na skrzyżowaniu ulic Radzikowskiego i Rydla w Krakowie samochód osobowy potrącił młodego mężczyznę w wieku około 17-20 lat.

Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Jego tożsamość nie jest znana.

Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości potrąconego mężczyzny.

Do zdarzenia doszło w piątek, 19 grudnia na zbiegu ulic Radzikowskiego i Rydla w Krakowie. Kierowca samochodu osobowego potrącił młodego mężczyznę. Z relacji służb wynika, że wygląd poszkodowanego wskazuje na wiek między 17 a 20 rokiem życia. To jedyne, co na ten moment wiadomo. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów, które pozwoliłyby na jego identyfikację.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe. Obrażenia potrąconego były na tyle poważne, że podjęto decyzję o poderwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Walka o życie młodego człowieka toczyła się już na miejscu wypadku, a następnie w powietrzu, podczas transportu do jednego z krakowskich szpitali. Lekarze określają jego stan jako poważny. Wypadek w Krakowie spowodował utrudnienia w ruchu, a policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady, które pomogą ustalić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia.

Kim jest potrącony mężczyzna?

Komenda Miejska Policji w Krakowie wystosowała oficjalny komunikat z prośbą o pomoc. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy byli świadkami potrącenia lub przejeżdżali w tym czasie przez skrzyżowanie ulic Radzikowskiego i Rydla.

- Świadków oraz osoby, które mogą mieć wiedzę na temat przebiegu tego zdarzenia, bądź też mogą pomóc w ustaleniu tożsamości poszkodowanego mężczyzny prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym krakowskiej komendy miejskiej pod numerem telefonu 47 83 52 908 lub z numerem alarmowym 112 – czytamy w policyjnym apelu. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się kluczowa dla rozwiązania tej zagadki i poinformowania rodziny o tragicznym losie młodego mężczyzny.

