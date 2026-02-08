Koniec problemów z "ponadwymiarowym" bagażem? Unia Europejska mówi "dość" chaosowi na lotniskach

Nowe wymiary bagażu: Ryanair musiał ustąpić

Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy Ryanaira. Irlandzki przewoźnik został zobowiązany do zwiększenia wymiarów bezpłatnego bagażu osobistego — tego, który musi zmieścić się pod fotelem.

Nowy limit: 40 × 30 × 20 cm

Poprzedni: 40 × 20 × 25 cm

To oznacza wyraźnie większą pojemność bez dodatkowych opłat. Jak podkreśla polonijny portal Polish Express, zmiana jest bezpośrednim efektem działań instytucji UE, które dążą do ujednolicenia zasad i wzmocnienia praw pasażerów.

EasyJet już wcześniej stosował podobne wymiary, więc dla tej linii zmiana jest kosmetyczna — ale dla pasażerów oznacza to większą przewidywalność.

Drugi bagaż kabinowy za darmo? UE mówi: TAK!

Najbardziej przełomowa zmiana jest jeszcze w procesie legislacyjnym, ale wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie. Parlament Europejski przegłosował propozycję, zgodnie z którą każdy pasażer będzie mógł zabrać na pokład dwie sztuki bagażu bez dopłat:

mały bagaż osobisty,

bagaż kabinowy do 100 cm łącznych wymiarów i 7 kg.

- Dzisiejsze głosowanie to krok w stronę uczciwszych i bardziej przejrzystych podróży — powiedział Matteo Ricci z Komisji Transportu i Turystyki, cytowany przez EuroNews.

Podobne informacje potwierdzają także inne europejskie źródła, wskazując, że nowe przepisy mają zakończyć „epokę ukrytych opłat” i niejasnych zasad.

Dlaczego UE wkracza do gry?

Unia Europejska od lat otrzymywała skargi dotyczące niejasnych zasad bagażowych w tanich liniach. Pasażerowie kupowali bilety za kilkanaście euro, by później dopłacać nawet kilkadziesiąt za małą walizkę.

UE chce to zmienić poprzez:

ujednolicenie minimalnych praw pasażera,

ograniczenie sporów przy bramkach,

poprawę porównywalności ofert linii lotniczych.

Trybunał Sprawiedliwości UE już wcześniej orzekał, że „rozsądny bagaż podręczny jest integralną częścią podróży i nie powinien być traktowany jako usługa dodatkowa”.

Co to oznacza dla pasażerów?

Jeśli reforma zostanie zatwierdzona przez Radę UE, obejmie wszystkie linie mające siedzibę w Unii oraz loty do i z lotnisk unijnych. To w praktyce dotyczy większości tras europejskich — także tych z Wielkiej Brytanii.

Dla podróżnych oznacza to:

mniej stresu przy odprawie,

większą swobodę pakowania,

koniec z ukrytymi opłatami,

powrót do bardziej „normalnych” zasad sprzed lat.

Jak podkreśla Euronews, nowe przepisy mają „zapewnić fundamentalne prawo do uniknięcia nieuzasadnionych kosztów”.

Przewoźnicy nie są zachwyceni

Choć pasażerowie przyjmują zmiany z entuzjazmem, linie lotnicze — zwłaszcza tanie — obawiają się spadku przychodów z opłat bagażowych. Niektóre organizacje branżowe już sygnalizują, że mogą próbować podnieść ceny biletów, by zrekompensować straty.

"Rewolucja bagażowa" już trwa

Zmiany w Ryanair i easyJet to dopiero początek. UE jasno pokazuje, że era „płacenia za wszystko” w tanich liniach powoli dobiega końca.

Jeśli reforma zostanie w pełni wdrożona, podróżowanie po Europie stanie się prostsze, tańsze i bardziej przewidywalne — a pasażerowie wreszcie przestaną drżeć na widok pracowników przy bramkach.

