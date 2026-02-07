Brutalny atak w pociągu. Nie żyje konduktor. Zginął z rąk pasażera na gapę

Atak, który zakończył się tragedią

Do dramatu doszło w poniedziałek wieczorem, 2 lutego, w pociągu regionalnym odjeżdżającym ze stacji Landstuhl w Nadrenii‑Palatynacie. Podczas kontroli biletów konduktor Serkan C. próbował wyprosić z pociągu pasażera, który nie posiadał ważnego biletu. Wtedy 26‑latek rzucił się na niego z pięściami, uderzając go wielokrotnie w głowę.

Konduktor stracił przytomność. Mimo natychmiastowej pomocy i późniejszej hospitalizacji, jego życia nie udało się uratować. Zmarł w środę rano. Autopsja potwierdziła, że przyczyną śmierci był krwotok mózgu spowodowany brutalnymi ciosami.

Kim jest podejrzany?

Jak informuje Deutsche Welle, aresztowany mężczyzna to 26‑letni obywatel Grecji, który – jak ustalono – nie był wcześniej notowany przez niemiecką policję. Prokuratura potwierdziła, że nie figurował w żadnych rejestrach, nie miał też wcześniejszych wyroków.

– Żadnych incydentów, informacji policyjnych ani wcześniejszych wyroków skazujących w Niemczech – przekazała prokurator Iris Weingardt.

Według jego własnych deklaracji mieszka w Luksemburgu, nie miał jednak stałego meldunku w Niemczech. Po śmierci konduktora zarzut wobec niego zmieniono z usiłowania zabójstwa na zabójstwo.

Rodzinna tragedia. Ojciec konduktora doznał zawału

Śmierć Serkana C. to nie tylko dramat na kolei, ale i ogromna tragedia rodzinna. Jak podał „Bild”, ojciec konduktora na wieść o ataku doznał zawału serca i przeszedł operację wszczepienia bypassów.

– Ale mój syn nie wróci – powiedział w rozmowie z dziennikiem. Serkan C. samotnie wychowywał dwoje dzieci.

Związki zawodowe: „To musiało się w końcu wydarzyć”

Śmierć konduktora wywołała falę oburzenia i żądań zmian w systemie bezpieczeństwa na kolei.

Ralf Damde z DB Regio nie krył emocji.

- Potrzebujemy podwójnej obsady, kamer nasobnych rejestrujących również dźwięk. To nie może tak wyglądać – mówił w rozmowie z WDR5. Podkreślił, że w ostatnich latach w przetargach dominowała zasada „im taniej, tym lepiej”, co doprowadziło do niedoborów kadrowych.

Martin Burkert, szef związku EVG, przypomniał, że aż 82 proc. pracowników kolei doświadczyło przemocy – werbalnej lub fizycznej.

– To są szokujące liczby. Od lat ostrzegamy, że ktoś zginie – mówił na antenie Bayern2. Związkowcy domagają się m.in.. kamer z dźwiękiem, przycisków alarmowych w zegarkach oraz obowiązkowej podwójnej obsady pociągów.

– Bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom – podkreślił Burkert.

Niemcy pytają: jak to możliwe?

Wstrząs po śmierci Serkana C. jest ogromny. To pierwszy przypadek od lat, gdy konduktor ginie podczas wykonywania obowiązków służbowych. W mediach społecznościowych i prasie pojawiają się pytania o to, czy tragedii można było uniknąć.

Evelyn Palla, szefowa Deutsche Bahn, nazwała śmierć konduktora „całkowicie bezsensowną” i zapowiedziała przegląd procedur bezpieczeństwa.

Śledztwo trwa

Prokuratura analizuje nagrania z monitoringu, przesłuchuje świadków i prowadzi dodatkowe badania kryminalistyczne.

– Przeglądamy i analizujemy materiały wideo oraz przesłuchujemy świadków – poinformowała prokurator Weingardt.

Śledczy nie wykluczają, że w najbliższych dniach pojawią się kolejne informacje dotyczące motywów sprawcy.

Tragedia w Landstuhl stała się symbolem narastającej agresji wobec pracowników kolei. Związki zawodowe apelują o natychmiastowe zmiany, a opinia publiczna domaga się odpowiedzi.

