2026-02-07 15:41

Kolejna smutna informacja ze świata polskich seriali. Zmarł Kazimierz Szyszka - aktor, którego widzowie doskonale kojarzyli z kultowych produkcji telewizyjnych. Choć rzadko pojawiał się na pierwszym planie, jego role zapadały w pamięć, a charakterystyczna twarz była dobrze znana fanom seriali emitowanych przez lata w polskiej telewizji.

Informację o śmierci Kazimierza Szyszki przekazał serwis filmpolski.pl, prowadzony przez Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jak potwierdziła rodzina artysty, aktor odszedł w czwartek, 5 lutego 2026 roku. Wiadomość ta poruszyła zarówno środowisko filmowe, jak i widzów, którzy przez lata oglądali go w popularnych serialach.

Nie żyje gwiazdor "Daleko od noszy". Smutna wiadomość obiegła Polskę

Największą popularność Kazimierz Szyszka zdobył dzięki występom w sitcomie "Daleko od noszy", emitowanym na antenie Polsatu od 2003 do 2009 roku. Wcielał się tam w postać pacjenta, pojawiając się w kilku odcinkach serialu. Choć nie była to rola pierwszoplanowa, aktor doskonale odnalazł się w konwencji produkcji, a jego obecność była zauważalna dla wiernych fanów serialu.

Na planie "Daleko od noszy" pracował u boku największych gwiazd polskiego kina i telewizji, w tym Krzysztofa Kowalewskiego oraz Bogusława Kaczmarczyka. W 2005 roku dołączył do obsady i od tego momentu regularnie pojawiał się w kolejnych produkcjach telewizyjnych.

Kazimierz Szyszka miał na swoim koncie również role w innych znanych serialach, takich jak "Kryminalni", "Boża podszewka" czy paradokumentalnym "Wydziale Zabójstw" emitowanym przez TVP. Był jednym z tych aktorów, którzy konsekwentnie budowali swoją pozycję poprzez role drugoplanowe i epizodyczne, wzbogacając fabułę.

