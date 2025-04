Conrado Yanez to nazwisko, które przez lata kojarzone było z wyjątkowym talentem i charyzmą, które podbiły serca nie tylko jurorów programu "Must Be The Music", ale i milionów widzów. Udział w tym kultowym show stał się dla niego przepustką do dalszej kariery muzycznej. Zafascynowany muzyką od najmłodszych lat, Yanez posiadał ogromny potencjał, który wzbudzał podziw.

Conrado Yanez nie żyje. Był uczestnikiem "Must Be The Music"

Telewizja Polsat udostępniła w sieci informacje na temat śmierci znanego muzyka. Smutne wieści szybko obiegły internet.

Dotarła do nas smutna informacja o śmierci Conrado Yanez - zwycięzcy 10. edycji "Must Be The Music" Na zawsze w naszych sercach... - czytamy we wzruszającym wpisie.

Conrado Yanez Filipiny opuścił wiele lat temu. To właśnie wtedy rozpoczął nowe życie w Polsce. Mieszkał w Katowicach, gdzie znalazł zatrudnienie w popularnych klubach Mandaryn i Brasilianie, gdzie spełniał się jako muzyk. To właśnie w tym miejscu poznał swoją przyszłą żonę, Magdalenę, z którą stworzył szczęśliwą rodzinę i wychował trójkę dzieci. Yanez po raz pierwszy pojawił się w programie "Must Be The Music" w 9. edycji show. Wtedy zajął drugie miejsce. Rok później powrócił do programu i zdobył główną nagrodę.

Po przeprowadzce do Polski Conrado Yanez miał masę problemów zdrowotnych. Artystka po jakimś czasie nie wyzdrowiał w pełni i mógł poruszać się tylko przy pomocy kul. W zeszłym roku jego stan zdrowia się pogorszył. Jak informowali dziennikarze programu "Halo, tu Polsat", w styczniu muzyk trafił na oddział intensywnej terapii z powodu ostrej niewydolności oddechowej, a także śpiączki hiperkapnicznej. W tym czasie jego żona, Magdalena, zmuszona była podjąć pracę, aby utrzymać rodzinę. Jednocześnie opiekowała się schorowanym mężem.

