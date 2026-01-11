Kasia Cerekwicka potwierdziła ciążę?! Nie powiedziała ani słowa. Jedno nagranie wystarczyło

Wszystko wskazuje na to, że Kasia Cerekwicka już niebawem dołączy do grona gwiazd, które w 2026 r. doczekają się pociechy. Wokalistka, która w sieci chętnie publikuje nagrania ze swoich występów, ale nie zdradza wiele na temat życia prywatnego, już w grudniu musiała zmierzyć się z pytaniami internautów o ciążę. Gdy pojawiła się na koncercie Magic Christmas w Gdyni, wywołała poruszenie. Zdaniem fanów piosenkarka miała wyraźnie zaokrąglony brzuszek, którego, mimo luźnej, scenicznej kreacji, nie dało się całkowicie ukryć.

Niemal miesiąc później na InstaStory Cerekwickiej pojawiło się zaskakujące nagranie. Rozwiało wątpliwości?

Cerekwicka ogłosiła ciążę nagraniem... o zakupie auta

11 stycznia piosenkarka podzieliła się z wielbicielami krótkim, zabawnym wideo. Widać na nim kobietę w zaawansowanej ciąży i napis (po angielsku): "W tym roku kupuję nowy samochód". Kobieta ciągnie za sobą sznurek. Kolejne ujęcie pokazuje, że na sznurku jest nie auto, a dziecięcy wózek.

Nagranie nie jest przypadkowe. To raczej humorystyczne potwierdzenie, że już niebawem Cerekwicka zostanie mamą, a w tym roku czeka ją poważny zakup "auta".

Gwiazda nie skomentowała ani nagrania, ani domysłów fanów, którzy o ciążę pytali w komentarzach. Niektórzy nie czekali zresztą na jej odpowiedź i chętnie przesyłali gratulacje.

Te znane osoby zostaną rodzicami w 2026 roku

Na malucha, który przyjdzie na świat w 2026 r., czekają m.in. Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy, duet Fit Lovers, Olga Frycz i Albert Kosiński. W ciąży jest też aktorka Aleksandra Gałczyńska.

Kasia Cerekwicka o kulisach hitu Na kolana, Eurowizji i Viki Gabor