Olga Frycz wystawiła krągły brzuszek do słońca. Rośnie jak na drożdżach! Tak spędza czas na wakacjach z rodziną

Olga Frycz jest mamą dwóch córeczek, a teraz z narzeczonym czeka na swoją trzecią pociechę. Dla Alberta Kosińskiego maluch, który już niebawem pojawi się na świecie, będzie jego pierwszym dzieckiem. Ale tancerz ma już doświadczenie - odkąd jest z ukochaną, spełnia się w roli ojczyma. Na fotkach udostępnianych w sieci przez aktorkę widać, że zajmuje się Helą i Zosią, które są owocami poprzednich poważnych relacji Frycz.

Kiedy poród?

Gwiazda ciążę ogłosiła w sierpniu i zdecydowała się już podzielić informacją o płci maleństwa oraz imieniu, jakie synek dostanie po narodzinach. Dała znać nawet o szacowanym terminie porodu.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z Wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan - napisała Frycz w sieci.

Do finiszu zostały jeszcze dwa miesiące, a brzuszek Olgi rośnie i rośnie. Na najnowszych zdjęciach, które znalazły się na jej profilu na Instagramie, widać, jak młoda mama wystawia krągłości do słońca. Od dwóch tygodni Frycz i jej rodzina przebywają na Teneryfie, a pogoda dopisuje.

Wakacje z brzuszkiem

Frycz jeszcze pod koniec listopada opuściła zimną, deszczową Polskę. Od kilkunastu dni przebywa na pełnej słońca hiszpańskiej wyspie, gdzie korzysta z uroków wspaniałej aury i odpoczywa. Ten relaks bardzo jej się przyda, bo już niebawem gwiazda będzie musiała połączyć opiekę nad kilkuletnimi córkami i niemowlakiem. Na szczęście w obowiązkach uczestniczy też Kosiński, który, choć sporo młodszy od Frycz, spełnia się w roli opiekuna.

Nie ma lekko z nami, ale kochamy go bardzo - pisała kilka tygodni temu Olga, pokazując zdjęcie Alberta odprowadzającego córki ukochanej do szkoły i przedszkola.

Relację między dziećmi Frycz a jej partnerem docenia nie tylko ona, ale i... Maciej Pela, który pisał w komentarzu:

To wspaniały widok Alberta idącego z dziewczynami za rękę. To jest obrazek, który można podpisać słowami: "wystarczy chcieć".

Na ujęciach z urlopu widać, że cała czwórka świetnie się bawi!

Olga Kalicka o graniu w ciąży. Tak traktowała ją produkcja!