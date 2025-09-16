Młodszy o niemal dekadę narzeczony Olgi Frycz wygadał się o ślubie. Dziecko już jest w drodze!

Olga Frycz zaręczyła się z Albertem Kosińskim, tancerzem znanym z "Tańca z Gwiazdami", który jest od niej młodszy o 9 lat.

Para spodziewa się dziecka i być może sformalizuje swój związek w przyszłości.

Albert Kosiński wspominał o ślubie.

Olga Frycz ma już dwójkę dzieci z dwoma różnymi mężczyznami (trenerem tajskiego boksu Grzegorzem Sobieszkiem i podróżnikiem Łukaszem Nowakiem). Niedługo aktorka po raz trzeci zostanie mamą. Tym razem ojcem dziecka jest Albert Kosiński, który jest już oficjalnym narzeczonym Olgi Frycz. Para zaręczyła się na początku 2025 roku. - W nowy rok wchodzę jako najszczęśliwszy facet na świecie! - napisał w mediach społecznościowych szczęśliwy tancerz. O tym, że narzeczeni spodziewają się dziecka, poinformowali w sierpniu. - Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z Wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan - przekazała Olga Frycz. Wybór imienia wydaje się być nieprzypadkowy. W końcu takie samo nosi słynny dziadek znajdującego się jeszcze w brzuchu mamy malucha. Mowa oczywiście o Janie Fryczu.

Albert Kosiński o ślubie z Olgą Frycz

Dziecko w drodze, a co ze ślubem? Na ten temat wygadał się Albert Kosiński w najnowszej rozmowie z portalem Jastrząb Post. Dotychczas Olga Frycz jeszcze na ślubnym kobiercu nie stawała. Teraz niby zakochani też nie spieszą się do zawarcia związku małżeńskiego, ale - jak wynika ze słów tancerza - temat jak najbardziej istnieje.

Nam się nie śpieszy... Myśleliśmy, żeby to zrobić może. Czas pokaże. Teraz mamy, jakby to powiedzieć, inne cele na dany moment, więc się z tym wstrzymujemy. Może za jakiś czas, jak jeszcze się wszystko uspokoi, to może wtedy

- zdradził narzeczony Olgi Frycz, który na razie zdaje się skupiać na przygotowaniach do roli ojca. Mały Jaś będzie pierwszym dzieckiem Alberta Kosińskiego. Mimo braku tacierzyńskiego doświadczenia mężczyzna zapewnia, że ma "odpowiednie przygotowanie".

Ja już żyję w rodzinie, gdzie są dzieci i jak zobaczyłem jak może rodzina wyglądać z dziećmi, to jeszcze bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że też chcę mieć własne dziecko

- zwierzył się tancerz, który w bieżącej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" występuje w parze z Mają Bohosiewicz.

