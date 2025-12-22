Skandal i śmierć żony. Ryszard Rynkowski ma za sobą trudny rok

Ryszard Rynkowski (74 l.) bez wątpienia jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce. Karierę rozpoczął w latach 70. i od tamtej pory niemal nie schodzi ze sceny. Jest laureatem licznych nagród, w tym na festiwalach w Opolu i Sopocie, a jego twórczość od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

Nieobce mu były również kontrowersje. W połowie czerwca miał wystąpić na scenie w Opolu. Zamiast tego trafił na komendę. Ryszard Rynkowski 14 czerwca spowodował wypadek samochodowy i uciekł z miejsca zdarzenia. Drugi kierowca rozpoznał go, a gdy policja pojawiła się w domu muzyka okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Sprawa jest w toku, a postępowanie nadal nie weszło w fazę rozprawy.

Po skandalu odwołana została trasa koncertowa gwiazdora, a Rynkowski zaszył się w domu. Trzy miesiące później doszło do tragedii. Niespodziewanie zmarła żona muzyka. Edyta Rynkowska, co potwierdziła w rozmowie z nami prokuratura, ciężko chorowała. Miała żylaki w przełyku, które popękały. Jednak bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa, wbrew medialnym spekulacjom.

30 września, zaledwie 12 dni po tym, jak piosenkarz stracił żonę, akt oskarżenia przeciwko Rynkowskiemu trafił do Sądu Rejonowego w Brodnicy. Muzykowi grozi kara do 3 lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów - nawet do 15 lat.

Ryszard Rynkowski wraca do koncertowania

Mimo skandalu wierni fani wpierali muzyka i niecierpliwie czekali na jego kolejne występy. Jednak po śmierci żony jesienna trasa koncertowa została odwołana.

Koncert w Warszawie się nie odbędzie, przenieśliśmy wszystko na wiosnę. Wszystkie październikowe koncerty są przeniesione na wiosnę - przekazał Bogdan Zep, menadżer artysty.

Jak się okazuje, Ryszard Rynkowski powoli szykuje się do powrotu na scenę. W mediach społecznościowych pojawiły się występy oraz wydarzenia promujące jego koncerty. Wiadomo już, że pierwszy występ odbędzie się 31 stycznia w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie. Dzień później Rynkowski pojawi się w Tomaszowie Mazowieckim.

Po drugim z koncertów nastąpi kilkutygodniowa przerwa. 22 marca Ryszard Rynkowski zawita do Warszawy, a niecały miesiąc później do Wrocławka. Na koniec trasy, 27 kwietnia, wystąpi w Piotrkowie Trybunalskim. Bilety na koncerty nadal są dostępne.

