Andrzej Piaseczny zaśpiewa na weselu? "Wyobrażam sobie takie sytuacje"
Czy jedna z największych gwiazd polskiej sceny mogłaby zaśpiewać na weselu? Andrzej Piaseczny nie zamyka sobie takiej możliwości. Jak sam przyznaje, jest to scenariusz, który potrafi sobie wyobrazić.
Wyobrażam sobie takie sytuacje, absolutnie!
- mówi wprost Andrzej Piaseczny.
Okazuje się jednak, że choć wielu fanów marzy o prywatnym koncercie swojego idola, takie zaproszenia nie trafiają do niego często. Może to wynikać z przekonania, że Andrzej Piaseczny występuje wyłącznie na największych scenach i prestiżowych wydarzeniach.
"To nie jest takie tanie". Andrzej Piaseczny powiedział o swoich koncertowych stawkach
Artysta podkreśla jednak, że kwestia występu to nie tylko jego obecność, ale całe zaplecze techniczne.
To niestety nie jest takie tanie, ale nie chodzi o moje wynagrodzenie. Koncert zespołu wymaga odpowiedniej oprawy – światła, nagłośnienia, hotelu i tak dalej
- wyjaśnia.
Jednocześnie muzyk zaznacza, że najważniejsi zawsze są ludzie i emocje, które towarzyszą jego piosenkom. A do przebojów Andrzeja Piasecznego wiele par tańczyło swój pierwszy weselny taniec i często towarzyszy on im w najważniejszych momentach życia.
Miałem kilka takich przebojów, do których kilka tysięcy par tańczyło swój pierwszy taniec
- podkreśla i zapewnia, nie zamyka się na żadną możliwość.
Sytuacja jest zawsze otwarta. Wszystko jest możliwe. Są takie pieniądze
- dodaje w rozmowie z nami Andrzej Piaseczny.
Te słowa z pewnością rozbudzą wyobraźnię wielu przyszłych nowożeńców. Choć występ Andrzeja Piasecznego na weselu wciąż należy do rzadkości, sam artysta jasno daje do zrozumienia, że nie jest to scenariusz nierealny.