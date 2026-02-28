Andrzej Piaseczny zaśpiewa na weselu? "Wyobrażam sobie takie sytuacje"

Czy jedna z największych gwiazd polskiej sceny mogłaby zaśpiewać na weselu? Andrzej Piaseczny nie zamyka sobie takiej możliwości. Jak sam przyznaje, jest to scenariusz, który potrafi sobie wyobrazić.

Wyobrażam sobie takie sytuacje, absolutnie!

- mówi wprost Andrzej Piaseczny.

Okazuje się jednak, że choć wielu fanów marzy o prywatnym koncercie swojego idola, takie zaproszenia nie trafiają do niego często. Może to wynikać z przekonania, że Andrzej Piaseczny występuje wyłącznie na największych scenach i prestiżowych wydarzeniach.

"To nie jest takie tanie". Andrzej Piaseczny powiedział o swoich koncertowych stawkach

Artysta podkreśla jednak, że kwestia występu to nie tylko jego obecność, ale całe zaplecze techniczne.

To niestety nie jest takie tanie, ale nie chodzi o moje wynagrodzenie. Koncert zespołu wymaga odpowiedniej oprawy – światła, nagłośnienia, hotelu i tak dalej

- wyjaśnia.

Jednocześnie muzyk zaznacza, że najważniejsi zawsze są ludzie i emocje, które towarzyszą jego piosenkom. A do przebojów Andrzeja Piasecznego wiele par tańczyło swój pierwszy weselny taniec i często towarzyszy on im w najważniejszych momentach życia.

Miałem kilka takich przebojów, do których kilka tysięcy par tańczyło swój pierwszy taniec

- podkreśla i zapewnia, nie zamyka się na żadną możliwość.

Sytuacja jest zawsze otwarta. Wszystko jest możliwe. Są takie pieniądze

- dodaje w rozmowie z nami Andrzej Piaseczny.

Te słowa z pewnością rozbudzą wyobraźnię wielu przyszłych nowożeńców. Choć występ Andrzeja Piasecznego na weselu wciąż należy do rzadkości, sam artysta jasno daje do zrozumienia, że nie jest to scenariusz nierealny.

