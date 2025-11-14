Nowe ustalenia ws. śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Prokuratura ujawnia, co naprawdę się stało

W dniu odnalezienia ciała Edyty Rynkowskiej śledczy nie wykluczali żadnego scenariusza. Choć wstępne oględziny wskazywały, że osoby trzecie nie brały udziału, prokuratura wszczęła postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Dzień po sekcji zwłok, 23 września, na komendę w Brodnicy zgłosił się Ryszard Rynkowski, który został przesłuchany jako świadek.

Już pierwsze wyniki sekcji przyniosły odpowiedź na najważniejsze pytanie. Jak przekazał prokurator Izabela Oliver, bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Jednak dopiero pełna opinia biegłych ujawniła, co tę niewydolność wywołało.

Kluczowa decyzja: prokuratura umorzyła śledztwo

Pod koniec października zapadła ostateczna decyzja. Prokurator Oliver w rozmowie z „Faktem” ujawniła:

31 października prokurator zatwierdził postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego

Eksperci nie mają wątpliwości – Edyta Rynkowska zmarła z przyczyn naturalnych. Końcowa opinia biegłych wskazuje, że powodem był krwotok z przewodu pokarmowego, którego źródłem były żylaki przełyku. To właśnie one doprowadziły do zatrzymania krążenia i oddychania. Prokurator Oliver podkreśliła:

Z opinii wynika, że przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa na podłożu krwawienia z przewodu pokarmowego. To się potwierdziło.

Ryszard Rynkowski w żałobie

Informacja o śmierci ukochanej żony była dla Ryszarda Rynkowskiego druzgocąca. Para uchodziła za zgodną i wyjątkowo zżytą. Wokalista dotąd nie komentuje publicznie tragedii – bliscy podkreślają, że przechodzi ogromną żałobę. Sprawa została zamknięta, ale emocje wokół tej nagłej, absolutnie nieprzewidywalnej śmierci jeszcze długo nie ucichną.

