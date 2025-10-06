Ryszard Rynkowski w żałobie i z problemami. Jego koncerty nie odbędą się. Cała trasa odwołana

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-10-06 20:38

To trudny czas dla Ryszarda Rynkowskiego. Artysta właśnie poinformował, że jego jesienna trasa koncertowa nie dojdzie do skutku. Wszystkie koncerty zostały przeniesione na wiosnę, a decyzja zapadła w cieniu tragedii i problemów osobistych muzyka.

  • Ryszard Rynkowski odwołał jesienną trasę koncertową – wszystkie występy przełożono na wiosnę.
  • Artysta pogrążony jest w żałobie po śmierci żony Edyty, która odeszła we wrześniu.
  • Dodatkowo czekają go sprawa sądowa po kolizji drogowej pod wpływem alkoholu.

Trasa Koncertowa Ryszarda Rynkowskiego przełożona

Fani z niecierpliwością czekali na powrót Ryszarda Rynkowskiego na scenę. Pierwszy występ miał odbyć się już 19 października w Warszawie, a potem artysta miał odwiedzić kolejne miasta: Włocławek, Piotrków Trybunalski, Radom, Kwidzyn, Piłę i Poznań. Niestety, żaden z koncertów się nie odbędzie. – Wszystko przeniesione zostało na wiosnę – potwierdził menadżer piosenkarza w rozmowie z Faktem.

Zobacz: Tak Ryszard Rynkowski przemówił nad grobem żony. Był bardzo dzielny

Problemy z prawem i nagła śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego

Decyzja nie dziwi, bo zaledwie kilka tygodni temu artysta stracił najbliższą osobę. 18 września zmarła jego żona Edyta. Pogrzeb odbył się 27 września i był dla muzyka ciosem, po którym trudno się podnieść. Rynkowski pogrążony jest w żałobie i nie ma sił, by stanąć na scenie przed publicznością.

Zobacz też: Wiemy, co zrobił Ryszard Rynkowski, kiedy zorientował się, że jego żona nie żyje. Szokujące ustalenia

Jakby tego było mało, na Rynkowskim ciąży jeszcze inny poważny problem. 14 czerwca w drodze na festiwal w Opolu doszło do kolizji drogowej, w której uczestniczył. Badanie wykazało, że miał we krwi około 1,6 promila alkoholu. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a akt oskarżenia trafił do sądu 30 września. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem grozi mu kara do trzech lat więzienia oraz wieloletni zakaz prowadzenia samochodu.

Najtrudniejszy czas w karierze

Jesienna trasa miała być wielkim powrotem Rynkowskiego do publiczności. Tymczasem los sprawił, że artysta znalazł się w samym środku życiowego dramatu – żałoba, problemy z prawem i konieczność odwołania koncertów. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na jego występy będą musieli poczekać co najmniej do wiosny 2026 roku.

Ryszard Rynkowski
21 zdjęć
Super Express Google News
Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYSZARD RYNKOWSKI