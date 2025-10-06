Ryszard Rynkowski w żałobie i z problemami. Jego koncerty nie odbędą się. Cała trasa odwołana

Ryszard Rynkowski odwołał jesienną trasę koncertową – wszystkie występy przełożono na wiosnę.

Artysta pogrążony jest w żałobie po śmierci żony Edyty, która odeszła we wrześniu.

Dodatkowo czekają go sprawa sądowa po kolizji drogowej pod wpływem alkoholu.

Trasa Koncertowa Ryszarda Rynkowskiego przełożona

Fani z niecierpliwością czekali na powrót Ryszarda Rynkowskiego na scenę. Pierwszy występ miał odbyć się już 19 października w Warszawie, a potem artysta miał odwiedzić kolejne miasta: Włocławek, Piotrków Trybunalski, Radom, Kwidzyn, Piłę i Poznań. Niestety, żaden z koncertów się nie odbędzie. – Wszystko przeniesione zostało na wiosnę – potwierdził menadżer piosenkarza w rozmowie z Faktem.

Problemy z prawem i nagła śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego

Decyzja nie dziwi, bo zaledwie kilka tygodni temu artysta stracił najbliższą osobę. 18 września zmarła jego żona Edyta. Pogrzeb odbył się 27 września i był dla muzyka ciosem, po którym trudno się podnieść. Rynkowski pogrążony jest w żałobie i nie ma sił, by stanąć na scenie przed publicznością.

Jakby tego było mało, na Rynkowskim ciąży jeszcze inny poważny problem. 14 czerwca w drodze na festiwal w Opolu doszło do kolizji drogowej, w której uczestniczył. Badanie wykazało, że miał we krwi około 1,6 promila alkoholu. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a akt oskarżenia trafił do sądu 30 września. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem grozi mu kara do trzech lat więzienia oraz wieloletni zakaz prowadzenia samochodu.

Najtrudniejszy czas w karierze

Jesienna trasa miała być wielkim powrotem Rynkowskiego do publiczności. Tymczasem los sprawił, że artysta znalazł się w samym środku życiowego dramatu – żałoba, problemy z prawem i konieczność odwołania koncertów. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na jego występy będą musieli poczekać co najmniej do wiosny 2026 roku.