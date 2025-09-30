Zaledwie kilka dni temu pochował żonę. Dziś dostał akt oskarżenia z prokuratury! Grozi mu do 3 lat

Kilka dni temu słynny wokalista pochował swoją żonę. Edyta Rynkowska zmarła w mieszkaniu w Brodnicy. Jak wykazała sekcja zwłok, kobieta miała żylaki w przełyku, które popękały, ale bezpośrednią przyczyną jej śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Trzy dni po pogrzebie żony Ryszarda Rynkowskiego, wróciła sprawa jazdy pod wpływem alkoholu. Jeszcze w czerwcu artysta dostał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

- Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień

- informował "Super Express" prok. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. We wtorek, 30 września, brodnicka prokuratura wysłała do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko Rynkowskiemu.

- Został oskarżony o czyn z artykułu 178a. Kodeks Karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności

- przekazał prok. Ruta w rozmowie z nami. Jeśli sąd uzna muzyka za winnego, to może on stracić prawo jazdy nawet na 15 lat. Do tego może dojść wpłata na rzecz funduszu penitencjarnego (od 5 do 60 tysięcy złotych). Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, prokuratorzy nie wykluczają, że w związku z traumą po utracie żony Rynkowski "dogada się" z prokuraturą i dobrowolnie podda się karze.

Do kolizji z udziałem gwiazdora doszło tuż przed festiwalem w Opolu. Miał tam wystąpić na specjalnym recitalu z okazji jubileuszu Jacka Cygana. Z naszych ustaleń wynika, że Ryszard Rynkowski, według prokuratury, miał w organizmie aż 1,6 promila alkoholu. W tym stanie miał kierować autem, spowodować kolizję wjeżdżając w inne auto i oddalić się z miejsca zdarzenia. Po tym jak sprawa wyszła na jaw - artysta wydał oświadczenie i przeprosił fanów. "Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - napisał Rynkowski, który po tej sytuacji zawiesił koncertowanie.

