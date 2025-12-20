Maja Rutkowski przeszła spektakularną przemianę

Maja Rutkowski (40 l.) to czwarta żona Krzysztofa Rutkowskiego. Młodsza o 25 lat modelka skradła jego serce w 2012 roku. Maja poznała Krzysztofa, gdy musiała skorzystać z jego pomocy jako profesjonalnego detektywa. Od tamtej pory są niemal nierozerwalni. W 2013 roku małżonkowie powitali na świecie syna Krzysztofa Juniora.

Ukochana znanego detektywa od pewnego czasu starała się zrzucić zbędne kilogramy, co chętnie relacjonowała w swoich mediach społecznościowych. Maja Rutkowski zmieniła tryb życia, pilnuje diety i regularnie trenuje. Dzięki temu udało jej się zrzucić ponad 15 kilogramów. Swoją imponującą przemianą chętnie chwali się na Instagramie, na którym nie brakuje jej zdjęć w skąpych strojach kąpielowych.

Ukochana Krzysztofa Rutkowskiego równie chętnie, jak sam detektyw, szaleje z fryzurami. Jednak od pewnego czasu to nie jej włosy, ale wąska talia wywołuje falę komentarzy.

Maja Rutkowski chwali się talią osy

Maja Rutkowski zamieściła niedawno nagranie, na którym zapozowała w brązowym kostiumie. W komentarzach internauci nie mogli się jej nachwalić. Wiele osób zwróciło również uwagę na jej wąską talię. W sobotnie popołudnie wrzuciła kolejny filmik, w którym zdradziła swój sposób na talię osy! Okazuje się, że za jest to zasługa... gorsetu!

Zobaczcie tylko, jak to wygląda. Jaką ma się talię! To cała tajemnica. Niektórzy mnie posądzają, że byłam na operacji usunięcia żeber. [...] Zobaczcie, jak to wygląda. To po prostu taki efekt robi i to jest cała tajemnica - powiedziała na nagraniu Rutkowski.

