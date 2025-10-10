Maja Rutkowski paradowała w prawdziwych futrach. Luksusowo? Posypały się komentarze

Na instagramowym profilu Mai Rutkowski pojawiło się nagranie, które poruszyło internautów - ale niekoniecznie pozytywnie. Żona Krzysztofa Rutkowskiego pozowała do filmiku ubrana w naturalne futro. I jeszcze jedno. I kolejne. Ostatecznie pokazała się aż w sześciu okryciach, które zostały wykonane z prawdziwego futra. Posypały się komentarze!

Maja Rutkowski dopiero co bawiła na Sri Lance, gdzie wzięła udział w nagraniach do kolejnej odsłony programu "Królowa przetrwania", a wcześniej odpoczywała pod palmami. Ale teraz koniec ze słońcem i upałem. Maja przygotowuje się na zimę i to wyjątkowo mroźną.

Żona detektywa Rutkowskiego pokazała w sieci, jak wybiera i przebiera w naturalnych futrach - krótkich, długich, ciemnych, jasnych, a nawet w dość szalonym pomarańczowym kolorze. Czyżby Maja planowała odeprzeć nagły atak ostrej zimy?

Maja Rutkowski w futrach

Maja Rutkowski, podobnie zresztą jak jej życiowy partner, uwielbia luksus i wcale go sobie nie skąpi. Jeśli wyjeżdża, to do wspaniałych kurortów, gdy kupuje auta, to najdroższe, a kiedy wybiera zimową kurtkę, to nie jest to puchówka z sieciówki. Rutkowska zaprezentowała swoim fanom swoje nowe zimowe wcielenie - pozowała przed lustrem i przed obiektywem w kolejnych futrach.

Kurtki i płaszcze, które zakładała, wykonano z prawdziwych zwierzęcych futer, a te nie mają dobrej sławy. Choć są szalenie drogie, nawet najbogatsi często nie sięgają po nie ze względów moralnych.

Wydaje się, że Maja Rutkowski raczej nie ma podobnych dylematów. W futrach pozowała z szerokim uśmiechem, łapiąc pozy przed obiektywem i kusząco zerkając spod futrzastego kaptura.

Jej fani, a ma ich blisko 90 tysięcy, szybko zareagowali na nagranie.

Internauci sypią komentarzami. Nie zawsze były pozytywne

W sieci posypały się komplementy i zachwyty nad urodą żony detektywa, ale nie wszystkim obserwującym instagramowy profil Mai spodobały się jej przebieranki z naturalnymi futrami w roli głównej.

"Jest Pani śliczną kobietą, więc nie musi Pani mieć prawdziwego futra, to cierpienie zwierząt. Jest tyle wspaniałych sztucznych futer. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego wyboru", "Sztuczne są tak samo piękne i nie trzeba krzywdzić zwierząt. Niewiele osób ma świadomość, jak się pozyskuje takie futra", "Noszenie w tych czasach naturalnych futer jest passe i świadczy o braku empatii i klasy, "Daję unfollow, bo nie obserwuję osób, które mają taki światopogląd, że muszą się dowartościować cierpieniem zwierząt" - czytamy.

