Znamy kolejne uczestniczki "Królowej przetrwania". Wśród nich znana aktorka i... żona detektywa

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-09-24 5:00

To będzie prawdziwy hit. Na bajecznej wyspie na Sri Lance kręcony jest właśnie trzeci sezon reality show "Królowa przetrwania". Popularne w sieci celebrytki rywalizują w nim między sobą i próbują przetrwać w dzikiej dżungli. "Super Express" ustalił, kim będą kolejne uczestniczki programu. Nie zabraknie wielkich zaskoczeń! Wśród nich prawdziwa gwiazda seriali.

"Królowa przetrwania 3" - uczestniczki

Na Sri Lance powstaje właśnie 3. sezon kontrowersyjnego reality show "Królowa przetrwania". W poprzednich edycjach programu TVN7 udział wzięły m.in. Agnieszka Kaczorowska (33 l.), Paulina Smaszcz (52 l.) czy Marianna Schreiber (32 l.). W tym sezonie o przetrwanie w dżungli bez dostępu do wygód i bez kontaktu ze światem walczy aż 13 celebrytek. Kobiety walczą też ze sobą.

Jak już informowaliśmy, nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.), a wśród uczestniczek znalazły się m.in. Ilona Felicjańska (52 l.). "Super Express" dowiedział się, że jednymi z gwiazd tego sezonu będą Dominika Tajner (46 l.) oraz partnerka Marcina Hakiela (42 l.) - Dominika Serowska (33 l.).

ZOBACZ: Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, jak mieszka na Sri Lance. "Mam prąd i klimatyzację", ale o luksusach może zapomnieć

Teraz poznaliśmy kolejne uczestniczki "Królowej przetrwania 3". Jak się dowiedzieliśmy, w programie pojawi się żona detektywa Krzysztofa Rutkowskiego (65 l.) - Maja Rutkowski (40 l.). Nie ma dla niej tematów tabu - otwarcie mówi o swoim związku z gwiazdorem, nie raz krytykowała go zresztą w mediach, komentując chociażby zamiłowanie swojego męża do alkoholu... Miała jednak wybaczyć mu zdradę z inną kobietą. Spodziewamy się więc, że swoimi wyznaniami Maja Rutkowski nie raz może zaskoczyć produkcję i widzów. 

NIE PRZEGAP: Rozenek NABIJA SIĘ z romansu Agnieszki "nie jestem niczyją kochanką" Kaczorowskiej. Pela już zareagował!

Monika Jarosińska walczy o przetrwanie w dżungli

Kolejną uczestniczką programu została aktorka i piosenkarka Monika Jarosińska (51 l.) znana widzom z seriali "Samo życie" czy "Dziewczyny ze Lwowa". Artystka przetrwała w życiu już nie jedno. Niedawno walczyła o swoje zdrowie - przeszła operację kręgosłupa. Nie robi tajemnicy z tego, że mierzyła się z depresją. W najgorszym stanie emocjonalnym była wtedy, kiedy została pobita przez Dodę (41 l.), a w dodatku media ujawniły, że jej ojciec zamieszkał we własnym samochodzie. Gwiazda nie zdołała mu wtedy pomóc, przez co potwornie cierpiała. 

ZOBACZ TAKŻE: Monika Jarosińska rozgogolona w centrum handlowym. Zapomniała się zasłonić. Wszystko jej widać

Jak donosi Pomponik, w programie zobaczymy też znane influencerki - Natalisę i Dominikę Rybak.

Zapowiada się niezłe show! Będziecie oglądać "Królową przetrwania 3"?

Super Express Google News
Królowa przetrwania
22 zdjęcia
Monika Jarosińska szczerze o powodach depresji. Szok, co jeszcze wyszło na jaw!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMINIKA TAJNER
Małgorzata Rozenek-Majdan
królowa przetrwania
MONIKA JAROSIŃSKA
MAJA RUTKOWSKI