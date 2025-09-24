Znamy kolejne uczestniczki "Królowej przetrwania". Wśród nich znana aktorka i... żona detektywa

"Królowa przetrwania 3" - uczestniczki

Na Sri Lance powstaje właśnie 3. sezon kontrowersyjnego reality show "Królowa przetrwania". W poprzednich edycjach programu TVN7 udział wzięły m.in. Agnieszka Kaczorowska (33 l.), Paulina Smaszcz (52 l.) czy Marianna Schreiber (32 l.). W tym sezonie o przetrwanie w dżungli bez dostępu do wygód i bez kontaktu ze światem walczy aż 13 celebrytek. Kobiety walczą też ze sobą.

Jak już informowaliśmy, nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.), a wśród uczestniczek znalazły się m.in. Ilona Felicjańska (52 l.). "Super Express" dowiedział się, że jednymi z gwiazd tego sezonu będą Dominika Tajner (46 l.) oraz partnerka Marcina Hakiela (42 l.) - Dominika Serowska (33 l.).

Teraz poznaliśmy kolejne uczestniczki "Królowej przetrwania 3". Jak się dowiedzieliśmy, w programie pojawi się żona detektywa Krzysztofa Rutkowskiego (65 l.) - Maja Rutkowski (40 l.). Nie ma dla niej tematów tabu - otwarcie mówi o swoim związku z gwiazdorem, nie raz krytykowała go zresztą w mediach, komentując chociażby zamiłowanie swojego męża do alkoholu... Miała jednak wybaczyć mu zdradę z inną kobietą. Spodziewamy się więc, że swoimi wyznaniami Maja Rutkowski nie raz może zaskoczyć produkcję i widzów.

Monika Jarosińska walczy o przetrwanie w dżungli

Kolejną uczestniczką programu została aktorka i piosenkarka Monika Jarosińska (51 l.) znana widzom z seriali "Samo życie" czy "Dziewczyny ze Lwowa". Artystka przetrwała w życiu już nie jedno. Niedawno walczyła o swoje zdrowie - przeszła operację kręgosłupa. Nie robi tajemnicy z tego, że mierzyła się z depresją. W najgorszym stanie emocjonalnym była wtedy, kiedy została pobita przez Dodę (41 l.), a w dodatku media ujawniły, że jej ojciec zamieszkał we własnym samochodzie. Gwiazda nie zdołała mu wtedy pomóc, przez co potwornie cierpiała.

Jak donosi Pomponik, w programie zobaczymy też znane influencerki - Natalisę i Dominikę Rybak.

Zapowiada się niezłe show! Będziecie oglądać "Królową przetrwania 3"?