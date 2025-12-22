Latami okradali Macrona! Trop prowadzi do Luwru?

Zatrzymano byłego pracownika Pałacu Elizejskiego. Latami kradł Macronowi zastawę stołową

Nowa afera we Francji! Mieliśmy już pierwszą damę pozywającą ludzi, którzy mają ją za mężczyznę, a potem przeklinającą w teatrze, porwanie z Luwru cesarskich klejnotów, tajemniczy film z pociągu na Ukrainę i Sarkozy'ego w więzieniu, a potem na wolności. A teraz wybuchł kolejny malowniczy skandal. Jak podała FranceTV, były pracownik Pałacu Elizejskiego latami okradał prezydenta, wynosząc za pazuchą talerze i filiżanki. W sumie uzbierał ich ponad sto. Nie były to byle jakie talerze, bo pochodziły z Sevres i każdy kosztował po parę tysięcy euro. Co pałacowy złodziej z nimi robił? Bynajmniej nie ustawiał ich we własnym domu, tylko przy pomocy zaprzyjaźnionego antykwariusza odsprzedawał prezydencką zastawę pewnemu 30-letniemu kolekcjonerowi z Wersalu. Thomas M. przyznał się do winy, mówiąc, że dobrze się stało, iż został złapany, bo sytuacja zaczęła go przerastać. Część zastawy odzyskano i oddano pierwszej parze Francji. W sprawie tej jest pewien ciekawy smaczek. Mianowicie kolekcjoner, który kupował zastawę Macrona, był ochroniarzem w Luwrze w czasie, kiedy dokonano tam słynnego rabunku cesarskich klejnotów.

W biały dzień ukradli klejnoty wysadzane diamentami i szmaragdami, a potem uciekli na mopedach

Wieści o zuchwałym napadzie na Luwr obiegły świat w niedzielę 19 października rano. Sprawcy wykorzystali to, że w muzeum trwały prace budowlane. Autem z podnośnikiem podjechali pod okno. Dwóch złodziei wjechało na górę i wskoczyło do środka. Rabusie nie wzbudzili podejrzeń, bo mieli odblaskowe kamizelki i wyglądali jak część ekipy budowlanej. Porozcinali narzędziami gabloty i ukradli osiem historycznych skarbów, takich jak tiara cesarzowej Eugenii ozdobiona dwoma tysiącami diamentów czy naszyjniki ze szmaragdami. Jeden z klejnotów... został znaleziony blisko muzeum, tak jakby sprawcy wyrzucili go w krzaki lub może po prostu zgubili. To korona cesarzowej Eugenii. Rabusie porzucili potem auto z podnośnikiem i czmychnęli na mopedach, unosząc łupy. Cała operacja trwała zaledwie siedem minut. "Odzyskamy dzieła, a sprawcy zostaną postawieni przed sądem" – zapewniał Emmanuel Macron. Złapano jednak tylko złodziei, a klejnoty zniknęły.

Sonda Byłeś/-aś kiedyś we Francji? Tak Nie

🇫🇷 FLASH | L’argentier de l’Élysée est soupçonné d’avoir dérobé une centaine d’assiettes, de tasses et d’autres objets classés, puis de les avoir revendus à un jeune collectionneur… travaillant au musée du Louvre. (Le Parisien) pic.twitter.com/U7RckEDjPu— AlertesInfos (@AlertesInfos) December 18, 2025

Niemiec, Francuz, a może Szwed? Który z nich powiedziałby to słowo? Sprawdź swoją znajomość obcych języków Pytanie 1 z 15 Hund - pies Duński Niemiecki Francuski Następne pytanie