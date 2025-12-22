Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Konwencja świąteczna, 12 pytań jak 12 potraw!
2025-12-22 4:00
W przedświątecznym nastroju zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy ogólnej! Przygotowaliśmy specjalny quiz, który umili Ci poniedziałkek. 12 pytań, niczym 12 potraw na wigilijnym stole, przetestuje Twoją erudycję w różnorodnych dziedzinach. Wszystkie pytania są w konwencji świątecznej! Gotowy na wyzwanie?