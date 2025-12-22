QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Konwencja świąteczna, 12 pytań jak 12 potraw!

Piotr Margielewski
2025-12-22 4:00

W przedświątecznym nastroju zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy ogólnej! Przygotowaliśmy specjalny quiz, który umili Ci poniedziałkek. 12 pytań, niczym 12 potraw na wigilijnym stole, przetestuje Twoją erudycję w różnorodnych dziedzinach. Wszystkie pytania są w konwencji świątecznej! Gotowy na wyzwanie?

Pytanie 1 z 12
Nie można zacząć inaczej, niż od filmu "Kevin sam w domu"! Pamiętasz, dokąd poleciała jego rodzina, zostawiając go niefortunnie w domu?

