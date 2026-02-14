Margaret wyglądała jakby była naga! Zrzuciła żakiecik i co miała pod nim? Sami zobaczcie!

Koncert "Zaczęło się od morza – 100-lecie Gdyni" już za nami, choć nie do końca. Ogromne muzyczne widowisko z udziałem największych gwiazd polskiej sceny odbyło się 10 lutego na Skwerze Kościuszki, ale będzie pokazane na antenie Polsatu 20 lutego o godzinie 21:00. W programie zobaczymy m.in. Natalię Szroeder, Natalię Muiangę, Andrzeja Piasecznego, Wiktora Dydułę, Tomasza Organka oraz oczywiście Margaret, której koncertowe wejście podbiło serca widzów i zwróciło szczególną uwagę fotoreporterów! Wszystko przez jej oryginalny strój.

Wdzianko szczelnie otulało ciało piosenkarki, a ona i tak wyglądała na rozebraną!

Urodziny Gdyni. Ale wszystkie oczy wędrowały ku Margaret

Widowisko muzyczne było połączeniem przebojów popowych z patriotycznym przesłaniem o gdyńskim dziedzictwie. Na scenie obok solistów wystąpiły chór, grupa taneczna ICON by Starowicz oraz aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni, a całość poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny. Jubileuszowy show miał przypomnieć, jak Gdynia z rybackiej osady stała się jednym z najważniejszych portów Polski. I udało się - z rozmachem godnym setnych urodzin miasta.

Najwięcej emocji wzbudził jednak strój Margaret! Piosenkarka wystąpiła w bardzo odważnej, obcisłej kreacji, która wyglądała niczym druga skóra. Cielisty, bardzo dopasowany do ciała kombinezon przyciągał spojrzenia, mocno kontrastując z eleganckimi, ciepłymi stylizacjami reszty gwiazd, które możecie zobaczyć w naszej GALERII.

Gdy Margaret zrzuciła żakiecik, który początkowo ją okrywał, pokazała, że potrafi nie tylko śpiewać, ale też wzbudzić gorące emocje. Przy mrozie to było wskazane.

