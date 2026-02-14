Margaret wyglądała jakby była naga! Zrzuciła żakiecik i co miała pod nim? Sami zobaczcie!

2026-02-14 4:15

Co to była za impreza! Koncert, którym celebrowano setną rocznicę urodzin Gdyni, okazał się prawdziwym hitem. Na scenie pojawiło się wiele znanych twarzy - Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, a całość poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny. Ale najwięcej emocji wzbudził... strój Margaret! Gdy gwiazda zrzuciła żakiecik, oczom widzów ukazało się jej "nagie" body. Zobaczcie zdjęcia! Jak wam się podoba wdzianko piosenkarki?

Koncert "Zaczęło się od morza – 100-lecie Gdyni" już za nami, choć nie do końca. Ogromne muzyczne widowisko z udziałem największych gwiazd polskiej sceny odbyło się 10 lutego na Skwerze Kościuszki, ale będzie pokazane na antenie Polsatu 20 lutego o godzinie 21:00. W programie zobaczymy m.in. Natalię Szroeder, Natalię Muiangę, Andrzeja Piasecznego, Wiktora Dydułę, Tomasza Organka oraz oczywiście Margaret, której koncertowe wejście podbiło serca widzów i zwróciło szczególną uwagę fotoreporterów! Wszystko przez jej oryginalny strój.

Wdzianko szczelnie otulało ciało piosenkarki, a ona i tak wyglądała na rozebraną!

Urodziny Gdyni. Ale wszystkie oczy wędrowały ku Margaret

Widowisko muzyczne było połączeniem przebojów popowych z patriotycznym przesłaniem o gdyńskim dziedzictwie. Na scenie obok solistów wystąpiły chór, grupa taneczna ICON by Starowicz oraz aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni, a całość poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny. Jubileuszowy show miał przypomnieć, jak Gdynia z rybackiej osady stała się jednym z najważniejszych portów Polski. I udało się - z rozmachem godnym setnych urodzin miasta.

Najwięcej emocji wzbudził jednak strój Margaret! Piosenkarka wystąpiła w bardzo odważnej, obcisłej kreacji, która wyglądała niczym druga skóra. Cielisty, bardzo dopasowany do ciała kombinezon przyciągał spojrzenia, mocno kontrastując z eleganckimi, ciepłymi stylizacjami reszty gwiazd, które możecie zobaczyć w naszej GALERII.

Gdy Margaret zrzuciła żakiecik, który początkowo ją okrywał, pokazała, że potrafi nie tylko śpiewać, ale też wzbudzić gorące emocje. Przy mrozie to było wskazane.

