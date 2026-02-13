Kuba Wojewódzki od lat słynie z dystansu, ironii i umiejętności podgrzewania atmosfery wokół własnej osoby. Każdy jego wpis w mediach społecznościowych jest szeroko komentowany, a obserwatorzy nauczyli się, że nawet pozornie niewinne zdjęcie może kryć drugie dno. Tym razem dziennikarz zamieścił fotografię niewielkiego stroju piłkarskiego - w rozmiarze zdecydowanie dziecięcym. Do zdjęcia dołączył krótki, ale wymowny podpis, który wielu odebrało jako sugestię czegoś znacznie większego.

Kuba Wojewódzki zostanie ojcem?! To zdjęcie mówi wszystko!

Internauci natychmiast ruszyli z lawiną komentarzy. "Gratulacje?" - pytali jedni. "Czy to znaczy, że będzie mały Wojewódzki?" - żartowali inni. W sieci zaczęły pojawiać się domysły, że showman może spodziewać się dziecka ze swoją żoną, Żanetą Rosińską. Choć para dotąd bardzo chroniła swoją prywatność, a Wojewódzki rzadko dzielił się szczegółami życia osobistego, ten wpis wywołał prawdziwą burzę!

Niektórzy fani zwracają uwagę, że dziennikarz znany jest z prowokacyjnych żartów i medialnych gierek. Być może zdjęcie to jedynie element charakterystycznej dla niego gry z odbiorcami. Inni jednak zauważają, że symbolika dziecięcego stroju piłkarskiego jest dość jednoznaczna - trudno o bardziej czytelny sygnał, jeśli chodzi o powiększenie rodziny. Co sądzicie? Wojewódzki w końcu zostanie tatą?

Konstruktywnych Walentynek Życzę. Visca el Barça! - napisał w sieci.

