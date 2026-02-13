Nie żyje Bożena Dykiel! Serialowy mąż zdradza, jak bardzo ją kochał i jak bardzo mu jej brakuje

Informacja o śmierci Bożeny Dykiel pojawiła się w mediach w piątek, wzbudzając falę smutku wśród fanów i współpracowników aktorki. Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych postaci polskiego kina i teatru. Największą popularność przyniosła jej rola Marii Zięby w "Na Wspólnej", gdzie przez lata budowała emocjonalny obraz postaci, która zyskała sympatię milionów widzów. Ostatni odcinek z jej udziałem został wyemitowany w kwietniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie pamięć o profesjonalizmie i wyjątkowej charyzmie aktorki.

W dniu pożegnania Bożeny Dykiel głos zabrał także jej serialowy mąż - Mieczysław Hryniewicz. Artysta nie krył wzruszenia, mówiąc o tym, jak bardzo obecność Dykiel wpływała na jego życie zawodowe i prywatne.

Hryniewicz wspominał również wyjątkową więź, jaka łączyła ich na planie "Na Wspólnej". Dykiel, choć była profesjonalistką w każdym calu, potrafiła wprowadzić do pracy ciepło, poczucie bezpieczeństwa i prawdziwe emocje. Jej obecność była dla niego źródłem inspiracji i siły przez niemal całe zawodowe życie. Aktor przyznał, że strata koleżanki jest dla niego nie tylko zawodowym, ale i osobistym ciosem, który trudno opisać słowami.

Dla mnie to straszny dzień i straszne przeżycie, chciałem pokłonić się w smutku Ryszardowi, mężowi Bożeny i córkom Marysi i Zosi. (...) Myśmy się znali od 1969 roku. Ona była słońcem na egzaminie na Akademii Teatralnej, pani Bożena Dykiel, taka piękna blondynka. I teraz to słońce dla mnie zgasło, zostały dla mnie tylko miłe wspomnienia i piękne chwile, które razem przeżyliśmy - powiedział aktor na antenie TVN24.

