Rodzina Martyniuków od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów. Szczególnie Daniel, jedyny syn Zenona Martyniuka, regularnie przyciąga uwagę swoimi prywatnymi wybrykami. Jego życie uczuciowe, komentarze na temat rodziny i osobiste relacje często stają się tematem głośnych dyskusji w sieci. Ostatnie tygodnie nie były wyjątkiem, Daniel po raz kolejny postanowił podzielić się z fanami fragmentem swojego życia prywatnego, wzbudzając spekulacje o nowym romansie. Ma nową pannę?

Daniel Martyniuk pokazał tajemniczą brunetkę. Oto jego nowa ukochana?

Kilka dni temu na Instagramie Martyniuka pojawiła się wymowna relacja, która szybko zaczęła krążyć w mediach społecznościowych. Widać na niej Daniela w samochodzie w towarzystwie bukietu kwiatów i dużego pluszowego misia. Relacja została opublikowana przez młodą kobietę o imieniu Viktoria, co natychmiast skłoniło internautów do domysłów, czy to początek nowego związku.

Wcześniejsze interakcje Daniela z tą samą brunetką również nie pozostały niezauważone. Pod jedną z jej fotografii napisał - "Szecherezada", na co Victoria odpowiedziała żartobliwie "Fiki Miki". Daniel odparł w podobnym tonie: "Fiku Miku z Fiki Miki", co teraz powtórzył w podpisie do nagrania. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze fanów zastanawiających się nad tym, czy te żartobliwe wymiany to jedynie niewinna zabawa, czy już poważna relacja.

Denerwujecie moją Fiki Miki - napisał w sieci.

Celebryta regularnie komentuje życie rodzinne i relacje prywatne, nie szczędząc ostrych słów w kierunku rodziców czy żony, Faustyny. Choć jego żona zapewniała w mediach pod koniec stycznia, że pozostają razem, każdy nowy post Daniela wywołuje lawinę spekulacji dotyczących jego życia uczuciowego.

