Daniel Martyniuk z kwiatami i misiem. Zaskakujące zdjęcie na profilu tajemniczej kobiety!

Daniel Martyniuk ostatnio nie ma najlepszego czasu. Awanturuje się, wyzwał ojca na pojedynek na pięści, oskarżał go o zalanie piwnicy domu, w którym mieszka, opowiadał niezbyt miłe rzeczy o pierwszej żonie, wyrzekł się córki ze związku z nią, a w sieci opublikował intymne zdjęcia drugiej małżonki oraz ich prywatną korespondencję. Nie jest dobrze.

Teraz na jego InstStory pojawiła się zaskakująca fotografia przedstawiająca młodego Martyniuka z dużą pluszową zabawką i bukietem kwiatów. Ujęcie zostało dodane przez Wiktorię i oznaczono na nim właśnie Daniela Martyniuka!

Dwa długie związki Daniel Martyniuka, jeden rozwód. I co dalej?

Pierwsza żona Ewelina pojawiła się u boku Daniela w październiku 2018 r., gdy para stanęła na ślubnym kobiercu w kościele Świętego Krzyża w Grabówce pod Białymstokiem. Było huczne wesele, wielkie emocje i narodziny córeczki Laury. Jednak bajka nie trwała długo. 21 września 2020 r. małżeństwo oficjalnie się rozpadło. Z czasem w mediach zaczęły padać gorzkie słowa.

Daniel przyznał w wywiadzie, że ślub był najgorszą decyzją w jego życiu i twierdził, że już przed ceremonią chciał uciec z kościoła. Ewelina nie pozostała dłużna - zapowiedziała kroki prawne i podkreślała, że nie zamierza dłużej milczeć.

Po burzliwym rozstaniu w życiu Daniela ponownie pojawiła się Faustyna. Para znała się jeszcze przed jego pierwszym ślubem, ale uczucie odżyło po rozwodzie. W październiku 2023 r. zakochani pobrali się na Bali podczas kameralnej ceremonii, a później zorganizowali wesele dla bliskich. W czerwcu 2025 r. na świat przyszedł ich syn Florian, który miał być symbolem nowego początku.

Choć Daniel i Faustyna pokazują w sieci rodzinne kadry, wokół ich relacji wciąż nie brakuje emocji. Sama Faustyna przyznała, że jej mąż ma "dwie twarze" - troskliwego ojca i impulsywnego buntownika. Choć młody Martyniuk pokazał na Instagramie półnagie zdjęcia małżonki, ta wciąż przy nim trwa.

Tajemnicza Viktoria

Daniel Martyniuk niedawno mówił:

Kto to by cokolwiek myślał. Jest pewna Wiki, nie. Cały świat się skończył. Przepraszam cię Faustyna. Ja chyba ją kocham. Hehe. Przepraszam cię. To chyba wszystko już musi się skończyć. Przepraszam cię. Kocham ją, nie. Przepraszam.

Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie Daniela Martyniuka - można je zobaczyć na jego InstaStory i w naszej galerii - z kwiatami i pluszową przytulanką. Fotografia została dodana przez kobietę o imieniu Viktoria, a oznaczono na niej Daniela.

