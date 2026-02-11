Kacperek z "Rodzinki.pl" z dziewczyną na treningu! Upilnuje go przed romansem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Mateusz Pawłowski z piękną blondynką w berecie

Mateusz Pawłowski już w 2013 roku pokazywał się na na TikToku z piękną Kornelią i wszystko wskazuje na to, że para jest razem już od 3 lat. 21-letni odtwórca roli Kacperka w "Rodzince.pl" właśnie przymierza się do startu "Tańca z Gwiazdami", gdzie będzie miał szansę pokazać się widzom z innej strony i zerwać z dziecięcym wizerunkiem.

Na parkiecie będzie mu towarzyszyć inna piękna - tancerka Klaudia Ryba. Czyżby partnerka Mateusza Pawłowskiego była trochę zazdrosna? Najpierw towarzyszyła mu na zakupach, a potem odprowadziła na trening, a nawet tam się z nim nie rozstała i weszli razem do studio tańca, gdzie Pawłowski w pocie czoła przygotowuje się do zbliżającego się wielkimi krokami pierwszego odcinka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Jak wiadomo - ukochany program Polaków to okazja do różnych zbliżeń, nawiązywania i zacieśniania więzi, a często nawet wykluwania się romansów. Tak było w przypadku Maffashion, czyli Julki Kuczyńskiej i jej tanecznego partnera, Michała Danilczuka. Przed laty Polska żyła związkami z parkietu: Katarzyny Cichopek z Marcinem Hakielem, Małgorzaty Foremniak z Rafałem Maserakiem, Klaudii Halejcio z Tomaszem Barańskim czy Anny Głogowskiej z Piotrem Gąsowskim. Głośno było też o bliskiej przyjaźni która połączyła Radka Majdana i Izę Janachowską oraz Agnieszkę Kaczorowską i Łukasza Kadziewicza.

Niestety żadna relacja nie przetrwała do dziś. Natomiast to nie znaczy, że uczestnicy się poddają. W nowej edycji ponoć Wojciech Kucina już smali cholewki do pięknej Natsu...

Być może dziewczyna gwiazdora "Rodzinki.pl" uznała, że będzie dmuchać na zimne i pilnować serialowego Kacperka na treningach. Szykuje nam się nowa celebrycka para na salonach?

Zobaczcie galerię z Mateuszem Pawłowskim i jego dziewczyną na zdjęciach paparazzi! Znajdziecie ją pod tekstem

