Kacperek z "Rodzinki.pl" z dziewczyną na treningu! Upilnuje go przed romansem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-11 5:06

Mateusz Pawłowski, czyli doskonale znany widzom Kacperek z "Rodzinki.pl", już wkrótce na parkiecie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powalczy o wybicie się na samodzielność i zerwanie z "dziecięcym" wizerunkiem. W rzeczywistości mimo młodego wyglądu aktor ma już 21 lat i piękną dziewczynę. Kim jest tajemnicza blondynka u jego boku?

Mateusz Pawłowski z piękną blondynką w berecie

Mateusz Pawłowski już w 2013 roku pokazywał się na na TikToku z piękną Kornelią i wszystko wskazuje na to, że para jest razem już od 3 lat. 21-letni odtwórca roli Kacperka w "Rodzince.pl" właśnie przymierza się do startu "Tańca z Gwiazdami", gdzie będzie miał szansę pokazać się widzom z innej strony i zerwać z dziecięcym wizerunkiem.

Zobacz również: Kacperek z "Rodzinki.pl" jest zakochany?! Do sieci trafiło nagranie, na którym całuje się z ponętną blondynką!

Na parkiecie będzie mu towarzyszyć inna piękna - tancerka Klaudia Ryba. Czyżby partnerka Mateusza Pawłowskiego była trochę zazdrosna? Najpierw towarzyszyła mu na zakupach, a potem odprowadziła na trening, a nawet tam się z nim nie rozstała i weszli razem do studio tańca, gdzie Pawłowski w pocie czoła przygotowuje się do zbliżającego się wielkimi krokami pierwszego odcinka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Zobacz również: "Taniec z Gwiazdami" jeszcze się nie zaczął, a Maserak już wie, kto wygra? Padło konkretne nazwisko!

"Taniec z Gwiazdami: romanse i zdrady. Jest czego się bać?

Jak wiadomo - ukochany program Polaków to okazja do różnych zbliżeń, nawiązywania i zacieśniania więzi, a często nawet wykluwania się romansów. Tak było w przypadku Maffashion, czyli Julki Kuczyńskiej i jej tanecznego partnera, Michała Danilczuka. Przed laty Polska żyła związkami z parkietu: Katarzyny Cichopek z Marcinem Hakielem, Małgorzaty Foremniak z Rafałem Maserakiem, Klaudii Halejcio z Tomaszem Barańskim czy Anny Głogowskiej z Piotrem Gąsowskim. Głośno było też o bliskiej przyjaźni która połączyła Radka Majdana i Izę Janachowską oraz Agnieszkę Kaczorowską i Łukasza Kadziewicza.

Niestety żadna relacja nie przetrwała do dziś. Natomiast to nie znaczy, że uczestnicy się poddają. W nowej edycji ponoć Wojciech Kucina już smali cholewki do pięknej Natsu...

Zobacz również: Kucina i Natsu JUŻ się BARDZO zbliżyli? Jeszcze przed startem "TzG" zostali przyłapani

Być może dziewczyna gwiazdora "Rodzinki.pl" uznała, że będzie dmuchać na zimne i pilnować serialowego Kacperka na treningach. Szykuje nam się nowa celebrycka para na salonach?

Zobaczcie galerię z Mateuszem Pawłowskim i jego dziewczyną na zdjęciach paparazzi! Znajdziecie ją pod tekstem

Mateusz Pawłowski, Kacper z „Rodzinki.pl” z dziewczyną przed treningiem „Tańca z Gwiazdam”
Galeria zdjęć 30
TO Wojewódzki powiedział Kędzierskiemu, kiedy dowiedział się o jego udziale w "Tańcu z Gwiazdami"! SZOK
Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni
Pytanie 1 z 15
Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z:
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki