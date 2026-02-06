Wszyscy patrzyli tylko na nich! Kucina i Wojciech Natsu skradli show jeszcze przed startem "TzG"

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-06 7:47

Jeszcze zanim ruszy walka o Kryształową Kulę, emocje w "Tańcu z Gwiazdami" sięgają zenitu! Podczas imprezy zapoznawczej uczestników show Wojciech Kucina i Natsu skradli uwagę wszystkich obecnych. Śmiechy, swobodna atmosfera i świetna energia - tej dwójki nie dało się przeoczyć.

Wszyscy patrzyli tylko na nich! Kucina i Wojciech Natsu skradli show jeszcze przed startem TzG

i

Autor: PAPARA18

Impreza integracyjna uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" była pierwszą okazją, by gwiazdy i tancerze mogli spotkać się poza salą treningową i kamerami. W luźnej, wieczornej atmosferze nie brakowało rozmów, śmiechu i pierwszych plotek zza kulis programu. Wśród obecnych wyróżniała się para, o której mówiło się najwięcej - Wojciech Kucina i Natsu.

Zobacz też: To będzie najbardziej gorąca edycja "Tańca z Gwiazdami"! Oto wszystkie pary

Taniec z gwiazdami impreza
Galeria zdjęć 99

Wszyscy patrzyli tylko na nich! Kucina i Natsu skradli show jeszcze przed startem „TzG”

Influencerka oraz jej taneczny partner od samego początku trzymali się razem. Rozmawiali, żartowali i sprawiali wrażenie, jakby znali się od lat. Natsu doskonale odnalazła się w towarzystwie zawodowego tancerza, który z kolei imponował swoim luzem.

Zobacz też: Tancerz "TzG" odpowiada Potockiej na słowa o "braku chemii". Na fotce znalazła się inna gwiazda

Świadkowie wydarzenia nie mieli wątpliwości - między tą dwójką panuje wyjątkowo dobra chemia. W pewnym momencie pojawiły się nawet pierwsze taneczne kroki, które przyciągnęły spojrzenia pozostałych uczestników.  

Ich dobra energia nie umknęła też uwadze innych gwiazd show. Para chętnie integrowała się z resztą uczestników, ale co chwilę wracała do siebie, jakby właśnie we własnym towarzystwie czuli się najlepiej. Po integracji para wsiadła razem do auta i odjechała.

Zobacz też: Iwona Pavlović w żałobnej czerni. Tak pokazała się na imprezie ramówkowej Polsatu. Niedawno straciła mamę

Zobacz naszą galerię: "Taniec z gwiazdami" impreza 

Sonda
Oglądasz pierwszy odcinek show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"?
Bagi wygrał "Taniec z Gwiazdami". Do programu przyszedł z misją!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATSU
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI