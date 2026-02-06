Wszyscy patrzyli tylko na nich! Kucina i Wojciech Natsu skradli show jeszcze przed startem "TzG"

Impreza integracyjna uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" była pierwszą okazją, by gwiazdy i tancerze mogli spotkać się poza salą treningową i kamerami. W luźnej, wieczornej atmosferze nie brakowało rozmów, śmiechu i pierwszych plotek zza kulis programu. Wśród obecnych wyróżniała się para, o której mówiło się najwięcej - Wojciech Kucina i Natsu.

Wszyscy patrzyli tylko na nich! Kucina i Natsu skradli show jeszcze przed startem „TzG”

Influencerka oraz jej taneczny partner od samego początku trzymali się razem. Rozmawiali, żartowali i sprawiali wrażenie, jakby znali się od lat. Natsu doskonale odnalazła się w towarzystwie zawodowego tancerza, który z kolei imponował swoim luzem.

Świadkowie wydarzenia nie mieli wątpliwości - między tą dwójką panuje wyjątkowo dobra chemia. W pewnym momencie pojawiły się nawet pierwsze taneczne kroki, które przyciągnęły spojrzenia pozostałych uczestników.

Ich dobra energia nie umknęła też uwadze innych gwiazd show. Para chętnie integrowała się z resztą uczestników, ale co chwilę wracała do siebie, jakby właśnie we własnym towarzystwie czuli się najlepiej. Po integracji para wsiadła razem do auta i odjechała.

