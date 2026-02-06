TO Wojewódzki powiedział Kędzierskiemu, kiedy dowiedział się o jego udziale w "Tańcu z Gwiazdami"! SZOK

"Taniec z Gwiazdami" niezmiennie wzbudza ogromne emocje - nie tylko wśród widzów, ale i wśród samych uczestników show. Jednym z nich jest Piotr Kędzierski, dziennikarz i prezenter, który w nadchodzącej wiosennej edycji programu spróbuje swoich sił na parkiecie. Jak zdradził w rozmowie z "Super Expressem", kiedy poinformował o tym swojego przyjaciela, Kubę Wojewódzkiego, reakcja była krótka.

"To musisz do niego zadzwonić albo napisać. Ja mu powiedziałem, a on powiedział - OK. I przeszliśmy do innego tematu" - opowiada "Super Expressowi" Kędzierski.

Okazuje się, że ich relacja jest na tyle dojrzała, że nie wymaga formalnych zgód ani długich dyskusji.

Na pewno Kuba w swoim stylu coś tam powie, ale myślę, że jest OK. No wiesz, jesteśmy dorosłymi ludźmi i nie musimy się pytać o różne rzeczy, bo po prostu to się dzieje - dodaje dziennikarz, zdradzając przy tym, że sam nie może się doczekać startu programu.

Piotr Kędzierski przyznaje, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" jest dla niego ogromnym wyzwaniem, ale także szansą na spróbowanie czegoś zupełnie nowego.

Ja się jaram, ja się jaram autentycznie i tyle - mówi nam z entuzjazmem.

Dziennikarz podkreśla, że decyzja o wzięciu udziału w tanecznym show nie była podyktowana trendami czy presją mediów, lecz czystą chęcią sprawdzenia swoich sił na parkiecie. W rozmowie z "Super Expressem" Kędzierski zdradza też, że w programie czeka go sporo pracy nad ciałem i kondycją, a partnerka taneczny będzie dla niego nie tylko nauczycielem kroków, ale i wsparciem w każdym trudnym momencie. Prezenter podkreśla, że mimo stresu i oczekiwań publiczności, traktuje udział w "Tańcu z Gwiazdami" przede wszystkim jako świetną zabawę i okazję do doświadczenia czegoś zupełnie nowego.

