Gwiazdy nie zawiodły! Tak się wystroiły na imprezę ramówkową Polsatu. To one przyciagały wszystkie spojrzenia

Aga Kwiatkowska
2026-02-05 11:39

Choć za oknami zima, Polsat i jego gwiazdy myślami są przy wiośnie. Na imprezie ramówkowej przedstawiono programy, które już za niespełna miesiąc powrócą na antenę. Ale przecież ramówka to nie tylko rozkład jazdy na kolejne miesiące, to również czerwony dywan. Ten 5 lutego zapełnił się gwiazdami. Kto wyglądał najlepiej? Kto zaskoczył wizerunkiem? Mamy dla was mnóstwo zdjęć!

Na imprezie, podczas której zaprezentowano nową, wiosenną ramówkę Polsatu na kolejne miesiące 2026 r., pojawili się m.in. Marcelina Zawadzka w mini i kowbojkach, Marek Horczyczak w skórzanej kurtce, Elżbieta Romanowska w bieli i czerni, Sylwia Madeńska w cekinach, Jacek Jeschke bez koszuli, Hanna Żudziewicz w pięknej, koronkowej kreacji, Iwona Pavlović w czerni, czy Magda Narożna w gorsetowej mini, ale show skradła Aneta Zając, która odsłoniła wysmukloną sylwetkę i przyciągała wszystkie spojrzenia. Musicie to zobaczyć!

Polsat na wiosnę 2026. Co zobaczymy?

Telewizja Polsat szykuje dla swoich widzów wiosenną porcję rozrywki i w 2026 roku nie zamierza oddawać pola konkurencji. Fani stacji w marcu mogą szykować piloty, bo na antenę wracają największe hity. Kultowy "Taniec z Gwiazdami" powraca z 18. edycją pełną znanych twarzy i gwiazd polskiego show-biznesu. W programie zatańczą aktorzy, influencerzy i celebryci - od Mateusza Pawłowskiego po Małgorzatę Potocką oraz Piotra Kędzierskiego, którzy powalczą o Kryształową Kulę.

Po sukcesie ubiegłorocznych odcinków "Must Be The Music", muzycznego talent show, który odkrywa nowych artystów, program wraca na antenę z kolejnym sezonem i znanymi prowadzącymi - Maciejem Rockiem, Patricią Kazadi oraz Adamem Zdrójkowskim. Powrócą też "Milionerzy" i reality show "Farma".

Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy

Co działo się na czerwonym dywanie podczas imprezy ramówkowej? Gwiazdy dały z siebie wszystko, by wyglądać doskonale. Niektóre przebierały się dopiero na miejscu, a do budynku szły z pokrowcami i strojami w dłoniach.

Magda Narożna wyglądała niczym laleczka. Postawiła na bardzo kusą mini o pięknej formie, która smukłej piosenkarce jeszcze optycznie odjęła kilogramów, podkreślając talię i eksponując nogi. Hanna Żudziewicz wybrała czarną kreację bez ramiączek i z wysokim rozcięciem ukazującym zgrabną kończynę. Honorata Witańska połączyła czerwony gorset (moda na nie wraca!) i balonowe spodnie, a ten miks okazał się naprawdę dobry! Marcelina Zawadzka postawiła na kowbojski styl rodem z "Farmy", Ewa Wachowicz wybrała powłóczystą, romantyczną sukienkę, z kolei Patricia Kazadi postawiła na czerwień i głęboki dekolt.

Ale i tak wszystkie oczy wędrowały ku Anecie Zając, której błękitna, długa sukienka odsłoniła jej nową, wysmukloną figurę. Jak wam się podoba?

Zosia Cieszyńska
