Już w marcu 2026 roku widzowie zobaczą kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". Po jubileuszowej odsłonie poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, dlatego produkcja miała stanąć przed trudnym zadaniem - skompletować obsadę, która wzbudzi emocje i przyciągnie przed ekrany miliony widzów. Polsat oficjalnie potwierdził dotąd udział Mateusza Pawłowskiego, Małgorzaty Potockiej oraz Piotra Kędzierskiego. W kuluarach mówi się jednak o konkretnych parach. Będzie się działo!
Zobacz też: To on ma skraść show w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie Karolakiem nowej edycji!
Sensacja przed startem "Tańca z Gwiazdami"! Wyciekła CAŁA lista par
Od kilku tygodni mówiło się o kolejnych nazwiskach. Informatorzy portalu pudelek.pl potwierdzili, że w tanecznym show zobaczymy m.in. Sebastiana Fabijańskiego, który już od jakiegoś czasu ma intensywnie przygotowywać się do występów, a także Magdalenę Boczarską i Izę Miko. Sporym zaskoczeniem może być również obecność Gamou Falla.
Zobacz też: Boczarska i Miko kupione przez Polsat. Aktorki wystąpią w "TzG"
Według informacji portalu stacja ma już zamknięty pełny skład. Na parkiecie pojawi się dwanaście par, a oficjalne ogłoszenia kolejnych nazwisk mają nastąpić w najbliższych dniach.
Dziennikarzom udało się również ustalić, z którymi tancerzami wystąpią zaproszone gwiazdy. Trop okazał się prosty, ale skuteczny - niemal wszyscy uczestnicy i tancerze zaczęli obserwować się w mediach społecznościowych. Ten szczegół pozwolił połączyć nazwiska w konkretne duety.
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
- Natsu i Wojciech Kucina
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Iza Miko i Albert Kosiński
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Zobacz też: Ewa Minge gorzko o porażce w "Tańcu z Gwiazdami". Uderzyła w jurorów!
Zobacz naszą galerię: Sensacja przed startem "Tańca z Gwiazdami"! Wyciekła CAŁA lista par