Sensacja przed startem "Tańca z Gwiazdami"! Wyciekła CAŁA lista par

Wszystko wskazuje na to, że Polsat jest już gotowy do kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Dziennikarze portalu Pudelek nieoficjalne poznali nie tylko pełną listę uczestników, ale również taneczne pary. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, wiosenna odsłona show zapowiada się interesująco.

Już w marcu 2026 roku widzowie zobaczą kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". Po jubileuszowej odsłonie poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, dlatego produkcja miała stanąć przed trudnym zadaniem - skompletować obsadę, która wzbudzi emocje i przyciągnie przed ekrany miliony widzów. Polsat oficjalnie potwierdził dotąd udział Mateusza Pawłowskiego, Małgorzaty Potockiej oraz Piotra Kędzierskiego. W kuluarach mówi się jednak o konkretnych parach. Będzie się działo!

Od kilku tygodni mówiło się o kolejnych nazwiskach. Informatorzy portalu pudelek.pl potwierdzili, że w tanecznym show zobaczymy m.in. Sebastiana Fabijańskiego, który już od jakiegoś czasu ma intensywnie przygotowywać się do występów, a także Magdalenę Boczarską i Izę Miko. Sporym zaskoczeniem może być również obecność Gamou Falla.

Według informacji portalu stacja ma już zamknięty pełny skład. Na parkiecie pojawi się dwanaście par, a oficjalne ogłoszenia kolejnych nazwisk mają nastąpić w najbliższych dniach.

Dziennikarzom udało się również ustalić, z którymi tancerzami wystąpią zaproszone gwiazdy. Trop okazał się prosty, ale skuteczny - niemal wszyscy uczestnicy i tancerze zaczęli obserwować się w mediach społecznościowych. Ten szczegół pozwolił połączyć nazwiska w konkretne duety.

  1. Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  2. Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
  3. Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  4. Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  5. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  6. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  7. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  8. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
  9. Natsu i Wojciech Kucina
  10. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  11. Iza Miko i Albert Kosiński
  12. Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

