Sensacja przed startem "Tańca z Gwiazdami"! Wyciekła CAŁA lista par

Już w marcu 2026 roku widzowie zobaczą kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". Po jubileuszowej odsłonie poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko, dlatego produkcja miała stanąć przed trudnym zadaniem - skompletować obsadę, która wzbudzi emocje i przyciągnie przed ekrany miliony widzów. Polsat oficjalnie potwierdził dotąd udział Mateusza Pawłowskiego, Małgorzaty Potockiej oraz Piotra Kędzierskiego. W kuluarach mówi się jednak o konkretnych parach. Będzie się działo!

Od kilku tygodni mówiło się o kolejnych nazwiskach. Informatorzy portalu pudelek.pl potwierdzili, że w tanecznym show zobaczymy m.in. Sebastiana Fabijańskiego, który już od jakiegoś czasu ma intensywnie przygotowywać się do występów, a także Magdalenę Boczarską i Izę Miko. Sporym zaskoczeniem może być również obecność Gamou Falla.

Według informacji portalu stacja ma już zamknięty pełny skład. Na parkiecie pojawi się dwanaście par, a oficjalne ogłoszenia kolejnych nazwisk mają nastąpić w najbliższych dniach.

Dziennikarzom udało się również ustalić, z którymi tancerzami wystąpią zaproszone gwiazdy. Trop okazał się prosty, ale skuteczny - niemal wszyscy uczestnicy i tancerze zaczęli obserwować się w mediach społecznościowych. Ten szczegół pozwolił połączyć nazwiska w konkretne duety.

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta Kamil Nożyński i Izabela Skierska Sebastian Fabijański i Julia Suryś Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska Gamou Fall i Hanna Żudziewicz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke Natsu i Wojciech Kucina Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz Iza Miko i Albert Kosiński Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

