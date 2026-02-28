Bridgertonowie 5 sezon. Kto będzie głównym bohaterem nowych odcinków? Dwie kandydatki

Mimo że czwarty sezon "Bridgertonów" zebrał chłodne recenzje i przez wielu krytyków został okrzyknięty najsłabszym w historii, wyniki finansowe "dowiozły". Powołując się na dane Parrot Analytics, serwis Screen Rant informuje, że oglądalność pierwszej części tej serii przewyższyła poprzedniczkę. Całe uniwersum, wliczając w to historię królowej Charlotty, wygenerowało w samych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przychód rzędu 350 mln dolarów. Produkcja przyciągnęła też do platformy Netflix aż 1,7 mln nowych abonentów.

Kto będzie bohaterem 5. sezonu "Bridgertonów"?

Włodarze streamingowego giganta, kierując się zasadą maksymalizacji zysków, już dawno zatwierdzili realizację dwóch kolejnych sezonów sagi. Każda seria jest adaptacją jednej z powieści Julii Quinn i koncentruje się na życiu uczuciowym konkretnego członka arystokratycznego rodu. Widzowie poznali już miłosne perypetie Daphne, Anthony'ego, Colina oraz Benedicta. Teraz pozostaje pytanie, na kogo przyjdzie kolej w nadchodzących odcinkach.

Wśród fanów dominowało przekonanie, że piąta odsłona serialu przybliży nam losy Eloise Bridgerton, co wydawało się logicznym następstwem. Jednak wydarzenia z finału czwartego sezonu sugerują zupełnie inny scenariusz. Wiele wskazuje na to, że na pierwszy plan wysunie się postać owdowiałej Franceski. Warto jednak zaznaczyć, że są to wciąż jedynie domysły oparte na analizie fabuły, a pewność zyskamy dopiero po oficjalnym komunikacie ze strony Netflixa.

Czy Lady Danbury powróci w 5. sezonie serialu?

Decyzja Lady Danbury o opuszczeniu śmietanki towarzyskiej i wyjeździe w świat wzbudziła spory niepokój wśród widowni. Fani zaczęli się zastanawiać, czy ta kluczowa postać w ogóle pojawi się w piątym sezonie. Wszelkie wątpliwości rozwiała jednak Jess Brownell. Twórczyni "Bridgertonów" uspokoiła wielbicieli formatu, zapewniając, że nie muszą martwić się o obecność tej bohaterki w dalszej części historii.

Data premiery 5. sezonu "Bridgertonów" na Netflix

Według doniesień zagranicznej prasy, ekipa filmowa ma wejść na plan zdjęciowy do piątego sezonu jeszcze wiosną tego roku. Biorąc pod uwagę proces produkcji, na efekty ich pracy przyjdzie nam jednak poczekać. Debiutu nowych odcinków na platformie można spodziewać się na początku lub w połowie 2027 roku.

