Pogrzeb Mirosława Krawczyka: Aneta Zając z synami i Mikołaj Krawczyk nie zamienili ani słowa

Pogrzeb Mirosława Krawczyka w Gdańsku

W sobotę, 28 lutego około godziny 12.30 w Gdańsku odbył się pogrzeb aktora - Mirosława Krawczyka. Na Cmentarzu Srebrzysko pożegnali go bliscy i koledzy artyści - wśród nich znalazł się oczywiście syn, Mikołaj Krawczyk. W Gdańsku na ostatnim pożegnaniu aktora zjawiła się też była partnerka i niedoszła synowa Mirosława Krawczyka, Aneta Zając, oraz jej synowie ze związku z Mikołajem.

Mimo fatalnych relacji Mikołaja Krawczyka i Anety Zając - aktorka i chłopcy, wnukowie Mirosława, mięli z nim i jego żoną, również aktorką Marią, świetne relacje. Michał i Robert chętnie odwiedzali dziadków i spędzali z nimi czas, Aneta również była blisko z "teściami". Jej obecność na pogrzebie nie powinna więc nikogo dziwić.

Na ostatnim pożegnaniu Mirosława Krawczyka zjawił się tłum, a wśród ludzi na cmentarzu można było dostrzec między innymi aktorkę Dorotę Kolak, aktora Grzegorza Gzyla i dyrektora Teatru Wybrzeże, Adama Orzechowskiego.

Jak poinformowali nas świadkowie - Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając tym razem nie zamienili ani słowa.

Mirosław Krawczyk odszedł niespodziewanie 21 lutego 2026 roku.

Mirosław Krawczyk znany był przede wszystkim z desek teatrów - w Katowicach i Trójmieście.

"Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka. [...] Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu"

- poinformowano na profilu Teatru Wybrzeże, z którym był związany od lat. Przyjaciele z teatru ufundowali również piękny wieniec z dedykacją, który widać na zdjęciach. Z kolei Aneta Zając, niedoszła synowa, która była z dziadkami swoich dzieci bardzo blisko, opublikowała w sieci czarno-białe zdjęcie Mirosława Krawczyka z podpisem "Dziadek Mirek".

Mirosław Krawczyk poza deskami teatrów był znany też z ról filmowych - "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł", "Disco Polo" czy filmowej i serialowej wersji "Awantury o Basię". Pojawiał się też w serialach "Rezydencja" i "Swora".

