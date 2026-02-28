Szokujące sceny w "Pierwszej miłości"! Porawcający bohater CAŁY WE KRWI i z nową twarzą

Paweł Krzyżanowski powraca do "Pierwszej Miłości" bez twarzy Mikołaja Krawczyka

Ta wiadomość zelektryzowała fanów jednego z najpopularniejszych tasiemców w Polsce. Hit Polsatu - "Pierwszą miłość" ogląda prawie milion widzów, więc scenarzyści dwoją się i troją, by zatrzymać ich przy telewizorach. Tego jednak nikt się nie spodziewał! Największy zwrot akcji przyszedł w 2026 i fani serialu zobaczą go już pod koniec marca.

23 marca wraca bowiem do "Pierwszej miłości" Paweł Krzyżanowski. Przed laty wcielający się w niego Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając, największa gwiazda serialu, stanowili ulubioną parę Polaków zarówno na ekranie, jak i poza nim. Para w życiu i w serialu prezentowała naturalną chemię, a poza planem "Pierwszej miłości" wkrótce zostali rodzicami bliźniaków. Niestety po tym ich szczęście szybko minęło. Rozstanie, walka o alimenty i opiekę nad dziećmi, publiczny związek

Konflikt Mikołaja Krawczyka i Anety Zając

Mikołaja z Agnieszką Włodarczyk - również poznaną na planie... To wszystko złożyło się na niezbyt wesoły scenariusz.

"Pierwszą miłość" najpierw opuściła Agnieszka Włodarczyk, która po 3 latach zrezygnowała z roli Anny Bilewskiej. Zaraz później w jej ślady poszedł Mikołaj Krawczyk - po 8 latach na planie, w 2012 roku pożegnał się z produkcją i rolą Pawła Krzyżanowskiego. Powodem miało być napięcie w pracy między tym miłosnym trójkątem. Cóż - miłość Mikołaja i Agnieszki też nie przetrwała próby czasu, za to miłość widzów do "Pierwszej miłości" i Marysi granej przez Anetę Zając nie słabnie.

"Pierwsza miłość": Mateusz Kościukiewicz zastąpił Mikołaja Krawczyka

Z tych samych powodów o powrocie Mikołaja Krawczyka do roli Pawła Krzyżanowskiego nie mogło być mowy. Scenarzyści postanowili jednak przywrócić postać z nową, trzecią już w historii "Pierwszej miłości", twarzą. Został nią Mateusz Kościukiewicz, znany i ceniony za role choćby w takich filmach jak "Wszystko co kocham", "W imię...", "Bez wstydu", "Twarz", "Matka Teresa od kotów" czy nominowany do Oscara "EO".

Kościukiewicz pojawi się w "Pierwszej miłości" 23 marca, ale dotarliśmy do pierwszych zdjęć z planu i emocje już sięgają zenitu! Aktor jest nie do poznania na fotosach z serialu - pobity, zakrwawiony, poczochrany i mroczny wizerunek "nowego" Pawła wielu zadziwi!

W więzieniu w Ameryce Południowej, a konkretniej w Kolumbii, odnajdzie go przypadkiem Janek Stańczuk (Maciej Mikołajczyk). Pracując nad reportażem natrafi na "Polaco" przebywającego od 10 lat w jednym z więzień... Przy łóżku znajdzie zdjęcie Marysi! Tak dojdzie do prawdy - Polaco w Kolumbii to nikt inny jak Paweł Krzyżanowski.

W galerii pod tekstem znajdziecie szokujące zdjęcia Kościukiewicza z planu! Podobny do Mikołaja Krawczyka?

