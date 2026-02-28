Leon Myszkowski zapłacił za biust narzeczonej. Cena? 21 tysięcy złotych!

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-02-28 15:58

Głośno zrobiło się o prezencie, jaki Leon Myszkowski sprawił swojej ukochanej. Syn diwy polskiej estrady sfinansował narzeczonej operację plastyczną piersi. Choć w sieci zawrzało od komentarzy dotyczących ceny zabiegu, sam zainteresowany podchodzi do tematu z dużym spokojem, tłumacząc swoje podejście do tych wydatków.

Najstarszy syn Justyny Steczkowskiej od lat buduje swoją pozycję w przestrzeni medialnej. 25-latek spełnia się nie tylko jako DJ i producent muzyczny, ale ostatnio sprawdza się również w odpowiedzialnej roli menedżera swojej mamy. Prywatnie jego serce jest zajęte przez Ksenię, z którą zaręczył się pod koniec minionego roku. Para słynie z dużej otwartości i chętnie dzieli się ze światem szczegółami swojego życia, nie unikając nawet dość intymnych tematów.

To właśnie partnerka celebryty ujawniła w mediach społecznościowych informację o przebytej kilka miesięcy temu korekcie biustu. Zabieg był prezentem od narzeczonego, a całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł dokładnie 21 840 złotych. Influencerka precyzyjnie wyliczyła wydatki, obejmujące również badania i niezbędne konsultacje. Decyzja o ostatecznym zwiększeniu rozmiaru implantów z planowanych 350 ml do 375 ml wpłynęła na finalną cenę samej operacji, która zamknęła się w kwocie 20 600 złotych.

Leon Myszkowski komentuje cenę operacji Kseni

Syn piosenkarki w rozmowie z serwisem Plejada odniósł się do medialnego zamieszania wokół zabiegu ukochanej. Wyraził niezadowolenie z sensacyjnego tonu, w jakim niektóre portale opisywały tę sytuację. Podkreślił stanowczo, że inicjatywa zmiany wyglądu wyszła od Kseni, a on jedynie wsparł ją w realizacji tego marzenia, przyjmując pomysł z entuzjazmem. Myszkowski zaznaczył również, że zapłacona suma jest standardową stawką rynkową za tego typu usługi medyczne i wcale nie uważa jej za wygórowaną.

Sama zainteresowana nie kryje satysfakcji z uzyskanego efektu wizualnego. Procedura medyczna trwała zaledwie godzinę, a pacjentka jeszcze tego samego dnia mogła bezpiecznie wrócić do domu pod opieką swojego narzeczonego. Proces rekonwalescencji przebiegł błyskawicznie, bo powrót do pełni sił zajął jej zaledwie tydzień.

Leon Myszkowski
LEON MYSZKOWSKI