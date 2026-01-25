Syn Justyny Steczkowskiej został menadżerem mamy! Tak do niej mówi, gdy są w pracy

U Leona Myszkowskiego i Justyny Steczkowskiej sporo się dzieje! 25-letni syn gwiazdy dopiero co oświadczył się ukochanej podczas egzotycznych wakacji na Malediwach, a to oznacza, że już niebawem piosenkarka zostanie teściową, a jej ukochane dziecko sprawdzi się w roli męża uroczej Kseni.

Mama szczęśliwa. Piękna para! Miłość kwitnie - komentowała w sieci Steczkowska.

Jednak zmian jest więcej. Leon, który do niedawna uchodził za DJ-a oraz producenta muzycznego, teraz działa również jako menadżer własnej mamy. Justyna otacza się tylko zaufanymi osobami, a komu może ufać bardziej niż swojemu synowi?

Justyna Steczkowska z synem w "Halo, tu Polsat". Jak został jej menadżerem?

Ostatnio piosenkarka i jej syn gościli w "Halo, tu Polsat". To właśnie w programie śniadaniowym wyjawili, że łączą ich nie tylko stosunki rodzinne, ale i zawodowe.

Bardzo kocham swoje dzieci, żadna nowość. Brzmi jak banał, ale jest podstawą wartości życia. Historia bycia czyimś menadżerem to tak naprawdę historia zaufania, pracy, w której poświęcasz czas drugiej osobie z gratyfikacją finansową. Życie nie jest opowieścią o pieniądzach, a o zaufaniu i dobrych relacjach, w pracy szczególnie - nie tylko w życiu. I tu wszystko się zgadza. Gdyby mój syn był leniwy i niegramotny, nie mógłby pełnić tej funkcji - wyjaśniła dumna mama.

Jak to się stało, że jej dziecko dostało odpowiedzialną pracę menadżera? Na co dzień - od urodzenia Leona aż do momentu, gdy stał się samodzielny - to Justyna była menadżerką jego życia. Nagle role się odwróciły - na szczęście zmiana dotyczy tylko kwestii zawodowych.

Stało się to dość łagodnie. W czymś mi pomógł. Okazało się wow, super, szybko. Może mi w tym pomożesz. (...) Z poprzednim managementem mój kontrakt się skończył, więc pojawiła się przestrzeń. Skoro jemu ufam bardziej niż komukolwiek na świecie, tak, jak mojej rodzinie, to czemu nie - tłumaczyła Steczkowska na antenie.

Wyszło na jaw, jak syn zwraca się do mamy w czasie pracy

Mieszanie życia prywatnego i zawodowego nie zawsze się udaje, ale trzeba podkreślić, że Steczkowska i Myszkowski starają się stawiać granice. Widać to głównie w sposobie, w jaki syn mówi o swojej mamie i do niej, gdy pracują.

W sprawach zawodowych jest osobą trzecią. Albo pani Justyna, albo Justyna, to zależy - zdradził Leon.

Prawidłowo?

Steczkowska jest mamą jeszcze dwóch pociech - Stanisława i Heleny. Syn ma 20 lat, a córka 12.

