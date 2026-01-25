Syn Justyny Steczkowskiej został menadżerem mamy! Tak do niej mówi, gdy są w pracy

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-25 8:45

Justyna Steczkowska i jej syn Leon Myszkowski są najbliższą rodziną, ale i, jak się teraz okazuje, najbliższymi współpracownikami. Zaufanie budowane latami przez mamę i jej ukochane dziecko procentuje zawodowo. Gwiazda wie, że ma przy sobie menadżera, któremu naprawdę na niej zależy, a Leon może rozwijać skrzydła pod czujnym okiem dumnej mamy. Ten układ się sprawdzi? Już wiadomo, że w godzinach pracy nie ma spoufalania się! Jak Myszkowski zwraca się do swojej szefowej? Wszystko wyszło na jaw.

Super Express Google News

U Leona Myszkowskiego i Justyny Steczkowskiej sporo się dzieje! 25-letni syn gwiazdy dopiero co oświadczył się ukochanej podczas egzotycznych wakacji na Malediwach, a to oznacza, że już niebawem piosenkarka zostanie teściową, a jej ukochane dziecko sprawdzi się w roli męża uroczej Kseni.

Mama szczęśliwa. Piękna para! Miłość kwitnie - komentowała w sieci Steczkowska.

Jednak zmian jest więcej. Leon, który do niedawna uchodził za DJ-a oraz producenta muzycznego, teraz działa również jako menadżer własnej mamy. Justyna otacza się tylko zaufanymi osobami, a komu może ufać bardziej niż swojemu synowi? 

Zobacz także: Justyna Steczkowska zoperowała sobie oczy! Pokazała się w ciemnych okularach

Justyna Steczkowska z synem w "Halo, tu Polsat". Jak został jej menadżerem?

Ostatnio piosenkarka i jej syn gościli w "Halo, tu Polsat". To właśnie w programie śniadaniowym wyjawili, że łączą ich nie tylko stosunki rodzinne, ale i zawodowe.

Bardzo kocham swoje dzieci, żadna nowość. Brzmi jak banał, ale jest podstawą wartości życia. Historia bycia czyimś menadżerem to tak naprawdę historia zaufania, pracy, w której poświęcasz czas drugiej osobie z gratyfikacją finansową. Życie nie jest opowieścią o pieniądzach, a o zaufaniu i dobrych relacjach, w pracy szczególnie - nie tylko w życiu. I tu wszystko się zgadza. Gdyby mój syn był leniwy i niegramotny, nie mógłby pełnić tej funkcji - wyjaśniła dumna mama.

Zobacz także: Rodzinny przełom u Steczkowskiej! Leon oświadczył się i rozpętał burzę w sieci

Jak to się stało, że jej dziecko dostało odpowiedzialną pracę menadżera? Na co dzień - od urodzenia Leona aż do momentu, gdy stał się samodzielny - to Justyna była menadżerką jego życia. Nagle role się odwróciły - na szczęście zmiana dotyczy tylko kwestii zawodowych.

Stało się to dość łagodnie. W czymś mi pomógł. Okazało się wow, super, szybko. Może mi w tym pomożesz. (...) Z poprzednim managementem mój kontrakt się skończył, więc pojawiła się przestrzeń. Skoro jemu ufam bardziej niż komukolwiek na świecie, tak, jak mojej rodzinie, to czemu nie - tłumaczyła Steczkowska na antenie.

Zobacz także: Półnaga Steczkowska wybiegła na śnieg. Została nagrana. Szybko usunęli to wideo. TYLKO U NAS

Wyszło na jaw, jak syn zwraca się do mamy w czasie pracy

Mieszanie życia prywatnego i zawodowego nie zawsze się udaje, ale trzeba podkreślić, że Steczkowska i Myszkowski starają się stawiać granice. Widać to głównie w sposobie, w jaki syn mówi o swojej mamie i do niej, gdy pracują.

W sprawach zawodowych jest osobą trzecią. Albo pani Justyna, albo Justyna, to zależy - zdradził Leon.

Prawidłowo?

Steczkowska jest mamą jeszcze dwóch pociech - Stanisława i Heleny. Syn ma 20 lat, a córka 12.

Zobacz także: Justyna Steczkowska kusi w zielonym bikini! 53-latka rozgrzała fanów do czerwoności!

Zobacz więcej zdjęć. Justyna Steczkowska po operacji oczu! Pokazała się w ciemnych okularach

Justyna Steczkowska wymaga od siebie za dużo. Gwiazda pracuje na okrągło
Justyna Steczkowska
21 zdjęć
Co wiesz o Justynie Steczkowskiej?
Pytanie 1 z 15
W którym roku urodziła się piosenkarka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Justyna Steczkowska
LEON MYSZKOWSKI