Justyna Steczkowska zoperowała sobie oczy! Pokazała się w ciemnych okularach

Justyna Steczkowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych i stylowych kobiet polskiej sceny muzycznej. Zawsze chodzi w szpilkach, zawsze w pełnym makijażu, zawsze ufryzowana - ale to oczywiście dotyczy jej życia zawodowego i wyjść publicznych.

Wizerunek gwiazdy to połączenie elegancji, zmysłowości i artystycznej ekstrawagancji. Piosenkarka doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę – zarówno na scenie, jak i na czerwonym dywanie. Uwielbia podkreślać swoją smukłą sylwetkę dopasowanymi kreacjami, często pokazuje się w odważnych krojach z głębokimi dekoltami lub wysokimi rozcięciami. Steczkowska chętnie sięga po suknie, w których królują połysk, przezroczystości i luksusowe tkaniny. Gdziekolwiek się pojawi, wygląda jak milion dolarów!

A jednak było coś, co z pozoru idealna gwiazda chciała w sobie poprawić. Steczkowska wyznała, że jest po operacji oczu! Jak się czuje?

Steczkowska po operacji. Wszystko wyznała

Justyna Steczkowska od dawna miała problemy ze wzrokiem. Bez okularów czuła się jak "bez ręki". W końcu postanowiła coś z tym zrobić.

Właśnie wypoczywam sobie w ogródku jesiennym, bo jestem po operacji oczu, która się udała. Czuję się świetnie, więc wracam na scenę i wracam przede wszystkim do rozmów z wami. Nie będzie szukania okularów, jak będę prowadziła live'y. No i nie będzie szukania okularów, żeby cokolwiek przeczytać. Czuję się naprawdę super! - zdradziła Justyna na swoim profilu na Instagramie.

Steczkowska dodała, że ma "świetną soczewkę", "najnowocześniejszą", a od zabiegu minęły już 3 dni. Gwiazda widzi bardzo dobrze, ale jej wzrok wciąż jest wrażliwy na światło słoneczne.

Wypoczywam w domu, resetuję się z moimi pieseczkami - wyznała gwiazda.

Przypomniała też, że już 4 listopada wystąpi w Lublinie.

Wasza nowa wiedźma jest gotowa do pracy z nowymi oczami - śmiała się Justyna.

Nie tylko Justyna Steczkowska. Te polskie gwiazdy po 50 wyglądają jak milion dolarów. Świat może się zachwycać!