Sekret Justyny Steczkowskiej wyszedł na jaw! To dzięki temu ma figurę marzeń?

Justyna Steczkowska od dawna uchodzi za ikonę stylu i kobiecości. Fani często pytają, jak udaje jej się utrzymać tak szczupłą sylwetkę i promienny wygląd. Artystka przyznała, że nie stosuje żadnych wymyślnych planów żywieniowych ani postów. Jej sposób jest banalnie prosty.

Uwielbiam jeść, ale staram się nie przesadzać z cukrem, bo jest on oczywiście bardzo ciężki, niezdrowy i niepotrzebny nam zbytnio. Staram się też jeść mniej węglowodanów

– podkreśliła w rozmowie z Jastrząb Post. Justyna Steczkowska je też mniejsze porcje i wybiera naturalne produkty.

Justyna Steczkowska jest w świetnej formie. Codziennie się rusza

Gwiazda nie wyobraża sobie życia bez ruchu. Jej rutyna treningowa obejmuje m.in. ćwiczenia wzmacniające i cardio. Regularne treningi pomagają Justynie nie tylko spalać kalorie, ale także budować siłę, wytrzymałość i elastyczność. Dzięki temu zachowuje energię nawet w czasie intensywnych tras koncertowych.

Trzy kropelki jodu i witaminy każdego dnia

Największym zaskoczeniem dla fanów okazało się jednak to, że Justyna stosuje prostą, domową suplementację. Każdego ranka pije wodę z dodatkiem kilku kropel jodu.

Suplementacja jest naprawdę bardzo ważna w tych czasach, bo jest tak dużo metali ciężkich we wszystkim. W powietrzu, w jedzeniu, we wszystkim, czego używamy. Trzy kropelki jodu na czczo, wszystkie witaminy. Trzeba robić badania krwi, bo każdy potrzebuje czegoś innego, niemniej jednak wszyscy potrzebują teraz witaminy D3 połączonej z witaminą K2 MK7 oraz codziennie witaminy C w dużej ilości i witaminy B

– przyznała w Jastrząb Post.

Mimo długiej kariery Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Jej ostatni album "Witch Tarohoro" zdobył uznanie za granicą, a artystka została zgłoszona do prestiżowych nagród Grammy. Powalczy ze swoim albumem w kategorii "Najlepszy album imersyjny" oraz w kategorii "Najlepszy światowy występ muzyczny" za eurowizyjne wykonanie utworu "Gaja". Dla fanów to dowód, że Steczkowska nie tylko świetnie wygląda, ale też wciąż ma apetyt na więc i świat stoi przed nią otworem.

